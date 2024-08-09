城大鈣鈦礦太陽能電池 高效低成本

【本報訊】隨着全球氣候變化日趨嚴重，人們對低碳清潔能源的需求變得愈趨迫切。城市大學研究團隊最近開發出新一代的印刷式、高效鈣鈦礦太陽能電池，這種光伏電池不但具有可擴充性，同時可以大規模生產，而且能量轉換效率及穩定性更佳、生產成本更低，碳排放足迹也極小。而在政府推出的「產學研1＋計劃」資助下，城大研究團隊目標在一年半內建立一條試驗生產線，將這項前沿太陽能技術推向實用化，開創可持續發展的太陽能電池新紀元。

城大李兆基講座教授（材料科學）任廣禹及其研究團隊近年在這方面取得了多項重大的研究突破及里程碑，他們研發的新式鈣鈦礦太陽能電池，在實驗室測試中實現了超越26%的卓越能量轉換效率，並解決了常見的電池穩定性問題，證明了即使在加速電池老化的實驗環境下，新研發的鈣鈦礦太陽能電池壽命仍具備超過20年的等效壽命，與市場上現有的傳統太陽能電池技術旗鼓相當。

冀年半內建試驗生產線 任廣禹指出，鈣鈦礦太陽能電池是以鈣鈦礦前驅體『墨水』製成，這種墨水可以很容易打印或塗在基板之上，形成超薄的多晶鈣鈦礦電池薄膜。相比傳統太陽能電池製程需要經歷攝氏1,000度以上的工序，新型鈣鈦礦太陽能電池生產工序僅需攝氏約100度。這使得生產鈣鈦礦太陽電池可以像印刷報紙一樣，快速量產，加上其製程耗費的能量更少，故其生產成本較傳統矽晶太陽能電池可便宜一半。

在「產學研1+計劃」提供的資助下，研究團隊計劃在一年半內建立一條年產可達到20兆瓦的試驗生產線，目標是盡快推出革命性的鈣鈦礦太陽能電池產品，並交予投資者和合作研究院作為試點，以進行應用試驗。