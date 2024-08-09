地盤推安全措施 房協承擔900萬開支

工地辦公室多功能 設籃球場吸年輕人 近年社會愈來愈重視工地安全。香港房屋協會總監（項目策劃及管理）張冠華昨日會見傳媒時表示，早前發生四級大火的洪水橋洪雅路房協地盤，暫時仍然停工，但未來重新動工後會加入安全智慧工地系統。張又指出，為提升房協的ESG（環境、社會及企業管治），ESG相關的措施會在房協每個項目佔2至3%成本，例如在安達臣道R2-4地盤試行金屬棚架搭建和安全智慧工地系統等；而曾發生冧天秤事故的安達臣道R2-2地盤現時亦已設置安全智慧工地系統，增加地盤安全性。

對於曾發生四級大火的洪水橋洪雅路地盤，張冠華表示，地盤距離原本完工的2026年仍有一段時間，目前仍然停工配合政府調查，消防報告亦未出，視乎調查情況希望能盡快重新開工，屆時會在該地盤啟用安全智慧工地系統。

洪水橋四級火場仍未復工 張又提到，房協推出安全支付計劃，即由房協劃定既定金額和承擔安全措施的開支，確保承建商有足夠資金推行安全措施，會在所有新項目上採用。若屬25億元以上工程，房協會支付約800萬至900萬元；若為25億元以下工程則會支付約400萬至500萬元，佔整個項目工程成本的0.3至0.6%。

張續指，目前房協有17個地盤，其中有12個工地已啟用安全智慧工地系統，包括安達臣R2-4地盤及明華大廈重建地盤等；而其餘5個地盤因屬較早前進行，且已快將完工，故未有採用，惟他強調該5個地盤不等於無任何安全措施，而工地安全亦非只全靠智慧工地系統。

此外，因應工地環境較差，為改善工地工作環境及吸引年輕人入行，房協未來會有4個項目推動設立MIC（組裝合成建築法）多功能辦公室中心，其中兩個位於啟德2B1及安達臣道R2-4的項目，會在9月搭建多功能辦公室，並在10月啟用。屆時辦公室會設有籃球場、休憩空間、會議室等，可舉辦工地安全講座、定期請護士到場幫工友量體溫，及飯盒售賣機等，讓工友有一個協作互動的場所，改善對工作空間的歸屬感。

張又指出，多功能辦公室不會因項目完工而浪費，因該辦公室以MIC建造，可循環再用，他希望有規模能力的承建商，可在其他地盤重複搭建，雖然辦公室於項目投標過程已納入成本金額，但張稱房協不介意承建商將辦公室用於其他非房協地盤，希望可藉此推廣新工地文化。