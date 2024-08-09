醫健：職場健康：開工成日企 預防下肢疾病

不少僱員經常需要長時間站立工作，例如：收銀員、 售貨員、客戶服務員和保安員等，會較容易出現肌肉疼痛疲勞及腳部受壓的情況，腳部經常受壓更可引致下肢靜脈曲張和足底筋膜炎等下肢疾病。預防勝於治療，僱主可預早為須經常站立的工作進行評估，提供合適安排保障僱員健康。

提供合適座椅 如果工作性質是可以坐着進行，僱主須提供合適的座椅讓僱員可坐着工作。若工作環境不適合坐着或需在櫃台附近走動，僱主應在合理可行情況下於工作位置提供合適的椅子。若工作位置空間不足以放置座椅，則應在附近提供椅子讓員工在情況許可時坐下。若在附近提供椅子也不可行，僱主應在員工休息區提供高度合適的椅子，讓僱員可在合適時段坐下稍事休息。

安排休息時間 僱主應安排僱員在持續站立工作兩至3小時後，有10至15分鐘坐下休息，對於有特別需要如懷孕的僱員，可因應需要增加坐下休息的時間。僱員在休息時，可進行適當的腳部伸展運動。

靈活調配工序 僱主亦應就站立工作為僱員提供工作輪換安排，提醒僱員穿着合適的鞋，教導及鼓勵僱員做伸展運動；就不同工作性質及環境，提供腳踏設施、具吸震功能的地墊等措施保障員工健康。

外派僱員安排 在其他工作地點，例如分銷商派員在商場內推廣貨品，僱主應為外派僱員提供椅子及安排坐下休息的時間。場地佔用人如商場管理層應協助有關安排，容許外派僱員在其工作位置擺放椅子。

有關站立工作的風險評估和健康指引，可參考勞工處的《站立工作和服務櫃檯設計指引》。

職業安全健康局

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