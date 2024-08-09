美白霜水銀超標兩萬倍 拘巴漢菲婦

【本報訊】早前海關接獲相關部門轉介，指有一宗涉及病人使用一款美白潤膚霜後水銀中毒的個案。經測試證實，該款美白潤膚霜的水銀成分超出相關化妝品的衞生標準上限2.3萬倍，另有兩款涉案美白潤膚霜所含的水銀成分亦超出標準上限2.4萬倍，涉嫌違反《消費品安全條例》。海關同時發現，該3款美白潤膚霜的包裝只附有英文警告或警誡字句，而欠缺中文警告或警誡字句，涉嫌違反《消費品安全條例》的附屬法例《消費品安全規例》。

海關隨即部署執法行動，派員到一間位於中環的相關零售店舖調查，並於店內檢獲該3款美白潤膚霜共352盒，拘捕一名40歲巴基斯坦籍男負責人和一名45歲菲律賓籍女售貨員。兩名被捕人士獲准保釋候查。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

欠中文警誡字句 菲傭中毒 據了解，涉案美白潤膚霜的品牌為「Goree」，屬巴基斯坦生產，海關已向涉案零售店舖發出禁制通知書，禁止該店舖繼續出售該3款美白潤膚霜。另外，關員亦巡查本港各區，暫時無發現該3款貨物在市面上有售。

海關呼籲即時停用上述3款產品，並建議市民不要購買或使用成分及來源不明的美容產品，如使用後感到不適，應該立刻停用及求醫。由於相關個案的受害人是一名菲律賓籍的家庭女傭，海關特別提醒僱主，如發現外籍傭工曾經購買過該3款美白潤膚霜，應提醒他們停止使用。

翻查資料，2022年11月，本港有兩人在使用Goree美白潤膚霜後水銀中毒，海關在翌年1月20日針對中環一間店舖採取行動，期間檢走81盒涉案潤膚霜，並拘捕一名52歲女董事。該案件其後被成功檢控。