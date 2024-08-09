新冠犯港不休 確診率連升6周

逾半屬KP.2變種 疫情恐邁向高峰 全球正面對新冠疫情再度升溫，本港亦未能幸免。當局最新數據顯示，新冠肺炎確診率連續6周上升，學校及院舍爆發影響人數按周飆升逾80%，公營門診定點監測顯示新冠求診率自6月起呈升勢，地區監測病毒含量亦自該月起反覆上升，變種病毒株監測顯示，逾半樣本屬KP.2病毒株。

本港持續超過半年的流感高峰期剛於上月底完結，新冠疫情已再度復燃接踵而至。衞生防護中心指，新冠肺炎整體活躍程度自6月起持續上升，根據中心公布，公共衞生化驗服務處上周（7月28日至8月3日）收集共7,710個呼吸道樣本中，699個驗出新冠病毒，比率為9.07%，比前一周8.72%高，已是連續6星期按周錄得上升；地區監測環境病毒含量按周略跌，但數字自6月中起反覆上升，變種病毒株監測顯示，KP.2病毒株佔經分析環境樣本59%，至於6月28日被世界衞生組織列為「需監察變異病毒株」（variants under monitoring，VUMs）的LB.1則佔1.8%。

中心亦於上月17至30日期間對16個新冠嚴重及死亡報告個案樣本進行基因分析，其中KP.2病毒株佔經分析樣本18.8%，KP.3病毒株則佔6.3%。

上周19嚴重及死亡個案 中心上周錄得有19宗嚴重及死亡個案，比前一周略少一宗，但其中有12宗死亡，比前一周多3宗；同期有7宗學校及院舍爆發報告，按周多兩宗，共影響60人，比前一周33人大增81.8%；定點普通科及私家診所監測則顯示，新冠求診率數字自6月中起呈上升趨勢。

另外，本月19日起本港將簡化原始株疫苗接種安排，5歲或以上市民，接種一劑信使核糖核酸（mRNA）疫苗或兩劑滅活疫苗，會被視為完成接種初始劑次，取代過去3劑次的初始接種；6個月至4歲嬰幼童，若曾感染新冠肺炎，接種一劑mRNA疫苗或兩劑滅活疫苗亦會被視為完成接種初始劑次，若從未感染則應按疫苗製造商建議，接種兩劑或3劑疫苗完成初始劑次。

科興疫苗10月到期停產 當局指，現時在港的科興疫苗將於10月3日到期，生產商亦確認停產，市民應留意並及早預約接種，而曾接種滅活疫苗的市民，亦可選擇mRNA疫苗以完成初始劑次或作加強劑。當局又表示，正與疫苗供應商探討採購JN.1譜系疫苗，預計年底供應本港使用，稍後將公布接種安排。

世衞日前表示，全球正面對新冠疫情再度升溫，今屆巴黎奧運至今已有至少40名運動員確診；美國、歐洲及西太平洋地區錄得新一波感染潮，84個國家及地區的數據顯示，最近數周確診比率持續攀升，整體於10%以上，其中歐洲更超過20%。世衞指，呼吸道病毒於北半球夏季出現如此高傳播率屬於「不尋常」，隨着病毒繼續傳播及演變，出現更嚴重變種病毒株的風險勢必增加。