天水圍青年宿舍 供672位月租$3500起
【本報訊】天水圍的酒店轉做青年宿舍「琇居」，共將提供超過300個房間、600個宿位，每個人的租金約在4,000元以下。項目將可供18-31歲有工作的香港永久性居民申請，不過收入設有上限，申請者月薪不得超過2.8萬元，入住者每年還需參與社會服務。此外，項目還將提供各種培訓和文化交流，協助青年拓寬視野。
月薪上限2.8萬 需參與社會服務
「琇居」位於天水圍天秀路8號，共有336個房間，可提供672個宿位。青年宿舍為雙人間模式，可以單人申請或雙人申請，若單人申請則會由天水圍居民服務協會基金會（基金會）隨機分配宿友。每個申請人的租金約3,500元至3,700元，單人申請者收入上限不得超過2.8萬元，雙人申請者則不能超過5.6萬元。不過，入住「琇居」的青年每年需要參與至少200小時的社區或志願服務，基金會表示，已聯繫區內關愛隊、青年和社區組織等合作。
項目目前正在接受申請，目前已經接獲超過100份申請。申請者在遞交申請後會有評選委員會根據家庭狀況、居住環境、社會參與度等因素評估，邀請申請者於8月下旬至9月上旬出席面談，同屋室友會提前見面，隨後簽一年死約加一年生約。基金會稱，未來不排除與其他酒店合作。
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