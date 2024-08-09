天水圍青年宿舍 供672位月租$3500起

【本報訊】天水圍的酒店轉做青年宿舍「琇居」，共將提供超過300個房間、600個宿位，每個人的租金約在4,000元以下。項目將可供18-31歲有工作的香港永久性居民申請，不過收入設有上限，申請者月薪不得超過2.8萬元，入住者每年還需參與社會服務。此外，項目還將提供各種培訓和文化交流，協助青年拓寬視野。

月薪上限2.8萬 需參與社會服務

「琇居」位於天水圍天秀路8號，共有336個房間，可提供672個宿位。青年宿舍為雙人間模式，可以單人申請或雙人申請，若單人申請則會由天水圍居民服務協會基金會（基金會）隨機分配宿友。每個申請人的租金約3,500元至3,700元，單人申請者收入上限不得超過2.8萬元，雙人申請者則不能超過5.6萬元。不過，入住「琇居」的青年每年需要參與至少200小時的社區或志願服務，基金會表示，已聯繫區內關愛隊、青年和社區組織等合作。