古洞村民斥發展局打官腔 未釋安置疑慮

【本報訊】為發展北部都會區，政府收地趕走不少寮屋居民。其中一個受北都發展影響而被收地的古洞北寮屋村，居民成立「古洞北受新發展影響村民聯盟」，並在昨日到香港房屋協會遞交聯署請願信。村民代表表示，發展局前日與村民會面45分鐘，但過程中僅「打官腔」，並無解釋村民的多項憂慮，包括粉嶺百和路專用安置屋邨單位並不足夠、古洞北專用安置屋邨的入伙日期未與村民遷出日期銜接等，形容當局落區缺乏誠意，質疑是「做戲」，促請有關部門在本月內再到村與村民會面及檢討村民的安置安排，避免因發展令村民無家可歸。

促再會面商討安排 聯盟表示，古洞村民早前陸續收到地政總署收地信件，要求村民需在今年9月底前停止佔用現居土地。不過，村民代表蘇小姐表示，古洞北的專用安置屋邨需到2027年才會落成，村民擔心9月底遷出後會未能銜接。加上現時古洞村民有約500至600戶，雖然當局有安排房協專用安置屋邨粉嶺百和路出租單位予居民，惟該項目出租單位要與粉嶺北等10個受發展影響的遷拆屋邨一同以先到先得形式「爭位」，蘇小姐認為供不應求，部分居民或面臨無家可歸的困境。

聯盟昨到房協總部提交請願信，要求房協重新檢討專用安置屋邨的租金，公布可購買單位價錢及圖則等資訊；並要求將賠償金額轉移到租金及減輕村民租金壓力；將所有村民安置到同一條屋村方便照顧年長村民；及要求部門在8月內與村民會面並解答疑問。