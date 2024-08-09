揪隱蔽個案欠主動 照顧者頻敲喪鐘

觀塘母子家中倒斃 揭未列關愛隊支援範圍 政府雖然已推出多項加強支援照顧者的措施，但本港仍時有發生照顧者相關的倫常慘案，當中不少涉及「以老護老」及「以老護病」的情況，在今年首8個月已發生至少4宗與照顧者相關的倫常慘劇。觀塘於周三（7日）發生雙屍命案，一對母子倒斃在住宅單位內。當區區議員表示，涉案母子過往沒有向關愛隊求助，建議政府設立資料庫，識別隱蔽個案，以支援長者及照顧者先導計劃率先擴展至較多長者的地區。勞工及福利局指，正積極考慮在不同地區推廣先導計劃，盡可能找出隱蔽長者戶；社協則倡建立雙老家庭等高危群組資料庫。

據了解，該對母子均不是社署社工或社署資助的非政府機構營辦的綜合家庭服務中心跟進的個案，但他們屬綜援受助家庭，社署於去年11月曾作家訪。社署回覆指，十分關注事件，已安排社工聯絡有關家屬，並會按其福利需要提供適切協助。24小時運作的照顧者支援專線182183服務，至今共接獲4.1萬宗來電，當中轉介700宗有需要的個案接受相關社區支援服務，並有38宗個案以外展方式提供緊急支援。

另一項是在南區和荃灣推行的「地區服務及關愛隊伍—支援長者及照顧者先導計劃」，與關愛隊合作探訪隱蔽的單老或雙老戶，但未涵蓋觀塘。勞福局局長昨表示，計劃推行至今約一個多季度，他們已探訪3,000多戶長者，亦協助及資助約100人安裝平安鐘。局方會根據成效，然後積極考慮在其他區推廣，目的是希望藉這種探訪，盡可能找出隱蔽長者戶。

倡政府建資料庫及早識別 觀塘區區議員柯創盛表示，本港人口老化問題嚴重，以老護老問題常發生，尤其在觀塘瑞和街一帶居住人口密度高的地區，建議政府設立資料庫，以識別隱蔽個案。不過基於私隱條例，社署可以協助建立資料庫，為有需要長者或識別到需要幫忙的長者，提供適切服務。

柯指本港可參考內地加強網格化，透過地區區議會、關愛隊，以至非政府機構，做好織網。若照顧者或隱蔽長者在一段時間失去聯絡，可於24小時至48小時主動上門找回長者。柯又指收到不少街坊反映對社區支援認知不足，即使察覺到有家庭需要協助，有不少長者不懂如何尋求服務，建議加強宣傳社區服務網絡。

籲保安巡樓留意高危家庭 立法會議員江玉歡指，現時政府的支援照顧者措施顯然並不足夠，亦沒有對準最高危的照顧者及其家庭。她建議政府需盡快開展針對照顧者的統計調查，了解相關人口數據再研究針對性策略。江又稱，大廈的管理崗位可察覺高危照顧家庭，只要平日巡樓時多加留意，兩天沒有外出的話，不妨按下門鈴作問候，已可防止部分意外發生。她指社區及鄰里間可發揮互助精神，未來倍增的長者人口及失智者個案必須要倚靠更完善的社區互助網絡，以社區作為支援核心。

社區組織幹事阮淑茵則稱，是次悲劇再度反映社區識別高危照顧者能力不足，雖然暫託服務在過去一年已增加名額，但很多照顧者不懂得尋找服務，建議當局可設立雙老家庭等群組資料庫，若雙老家庭正接受社署或其他部門服務，當局可整合名冊，以便找到他們並提供服務。