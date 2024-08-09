氣象廳首發南海海槽地震臨時情報

【本報訊】日本宮崎縣發生7.1級地震後，當地氣象廳發布了「南海海槽地震臨時情報」。當地時間昨日下午5時半，氣象廳專家召開了會議，調查今次地震與「南海海槽巨大地震」的關連，會議認為南海海槽地震的假定震央區發生大規模地震的可能性比平常相對較高。在世界範圍內，發生7.0級以上地震後，7天內同一地區發生8級以上地震的頻率約為數百分之一，因此，氣象廳呼籲民眾響應政府及地方號召，採取適當防災措施。

東海地區風險高籲防災 氣象廳指出，南海海槽地震具有多樣性，當發生大範圍地震時，震央區域可能僅限於本次地震的周邊地區，也可能擴展到整個南海海槽。如果發生最大地震，從關東地區到九州地區的廣大地區預計會發生強烈地震，從關東地區到沖繩地區的太平洋沿岸預計會發生強烈海嘯。基於上述情況，評估研究小組正與地方合作加強以東海地區為對象的地震防災措施。

「南海海槽地震」是日本地質學界關注的一個現象，指位於從東海海域到九州海域的溝狀地形周邊發生的地震，很可能引致更強烈的地震，形容是與2011年311大地震同程度、同規模的強震。