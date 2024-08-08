龍七公：「逆周期調節」凸顯經濟壓力

7月底的政治局會議在研究經濟形勢時提出：「要加強逆周期調節。」連續幾年所堅持的「跨周期調節」則未提及。所謂逆周期調節，簡言之就是短期調控，在單個周期內，綜合運用財政和貨幣手段，對沖短期經濟波動，波峰過熱時則適度緊縮，波谷遇冷時則實施擴張。這是最常見的方式。而跨周期調節，則是統籌多個經濟周期，均衡平抑長期波動。顯然，後者更有難度。

每年7月底研究下半年經濟，是政治局會議的例牌動作。跨周期調節的說法首次提出，正是在2020年7月，當時的政治局會議強調：「要完善宏觀調控跨周期設計和調節，實現穩增長和防風險長期均衡。」這在當年被認為是宏調理論的創新，凸顯高質量發展，更加注重從中長期維度來評估形勢、部署工作。次年7月，政治局會議再度提出：「要做好宏觀政策跨周期調節，保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性。」到了2021年底中央經濟工作會議，這一提法變成了「跨周期和逆周期宏觀調控政策要有機結合」，逆周期再度出山。而2023年底經濟工作會議再度變為「強化宏觀政策逆周期和跨周期調節」，逆周期被置於跨周期之前。這顯然表示，應對經濟下行的壓力挑戰愈來愈嚴峻，短期調控愈加急迫。與之配套，中央財政4季度增發一萬億元國債，人民銀行連續降息、降準。

今次時隔半年，逆周期調節完整回歸，全面佔據主舞台，運作了4年的跨周期調節暫時退出官方文本。逆周期與跨周期主次地位重新顛覆，進一步宣示短期對沖調控加辣刻不容緩，宏調工具箱將有望提升力度密度。

需求不足 信心匱乏 自2008年應對金融海嘯的4萬億元方案後，有鑑於其後遺症，十幾年來，官方始終統一口徑：堅持不搞「大水漫灌」式強刺激。但如今的經濟形勢，較之2008年有過之而無不及。2008年的經濟困境，更多的是技術、戰術層面的問題，雖遭遇短期不景氣，但民間對經濟前景仍抱有相當信心，故資金進場後，迅速形成V形反彈，中國不僅率先復甦，而且一路高歌猛進，坐上全球經濟次席。現在各方面的需求不足，成為最大瓶頸。各種鼓吹預計的「爆發」，一個接一個失敗。放開二胎、三胎，並未引來生育高峰；結束高壓防疫，沒有帶來經濟「報復性增長」；放開樓市限購，也未能刺激房價上漲，不少地方甚至加速下探。蓋因官方的積極政策，反而印證了民間對不景氣前景的判斷，加劇了恐慌情緒。

矛盾背後，最大問題是信心匱乏。消費的收縮源於社會的收縮，這兩年新聞宣傳、網絡管理、教育政策等領域，一有風吹草動便直接震盪市場。要提振經濟，不僅是財政、貨幣、產業等政策工具的綜合應用，更在於從整體上營造一個寬容寬鬆的環境，減少過度干預比加大刺激更重要。一面鼓勵孫悟空翻觔斗，一面抓住緊箍咒不放，如何能奏效？