笑看天下：完美示範何謂搶人才

「搶人才」無疑係現屆政府嘅「重中之重」，然而是否真正搶到人才，老朽就唔多清楚！之但係，香港賽馬會就真係搶到人才喇！大家必然知道老朽所指係「微笑劍后」江旻憓將加入馬會，喺公司事務執行總監譚志源轄下嘅部門工作，並將於下周日（11日）履新。譚志源於社交平台稱，江旻憓將參與馬會的不同工作範疇，包括協助推行一系列項目，涵蓋社會公益、青年事務及體育發展等。

講真，以「微笑劍后」嘅超級親和力及「文武雙全」嘅學歷，一定勝任愉快！人紅是非多，然而，人叻多機構搶，亦是必然。江旻憓勇奪巴黎奧運女子重劍金牌後不久即宣告退下來轉換跑道，一眾「黃絲」爭住喺網上作出各種政治起底和炒作，尤其佢喺人民大學撰寫嘅碩士論文，更被黃人拿來諸多攻擊，正如同文感慨「為港爭光都要批鬥」。黃人對劍后入職馬會眾說紛紜，最好笑係質疑馬會畀佢份工係「筍工」，又話作為職場新人，卻獲馬會「破格」聘任須具6年行政公關經驗嘅職位。

據了解，馬會呢份助理經理喺編制上最高月薪5萬元。對於江旻憓，佢連600萬元馬會獎金都捐出來做慈善基金，而以佢嘅知名度，相信接拍廣告收入必定也十分可觀，馬會之所以「搶」到呢位人才，很大程度係譚志源早已同江結緣，否則這樣一個助理經理又怎會吸引到劍后「屈就」？當然，亦不排除馬會的宗旨確實吸引劍后而令佢想「展事業新章」。黃人又指，從江旻憓親共背景和獲港府高官特殊優待，係培養佢做「未來政治新星」，甚至指對中共而言，係「最完美、最需要的統戰人才」！30歲嘅江旻憓被黃人一再「解讀」，分分鐘佢未出世已係潛伏嘅地下共產黨員！