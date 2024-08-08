撥亂反正：抹黑中國 誤取菲命

昨日講到中、美、菲之間的三國關係，不得不提一宗涉及數以萬計人命，理應驚天動地，卻再三遭到親美反華傳媒刻意淡化的國際新聞。

今年6月中，有傳媒揭發美國國防部曾在新冠疫情最嚴峻的2020至2021年間，秘密發起所謂的「心理行動」，利用虛假帳戶於不同社交媒體，不斷散播有關中國製科興疫苗及其他抗疫援助的不實資訊。原因是美國當時正自身難保，疫苗及其他防疫裝備供不應求，無心亦無力協助其他國家、包括其忠實盟友對抗疫情，惟有透過弄虛作假，來抹黑和弱化中國的疫苗外交。當中以慣用英語及美國社媒的菲律賓，最深受有關虛假資訊影響，估計額外引致數萬名菲律賓人染疫身亡。

到上月底，傳媒進一步披露，美方在上述醜聞曝光後曾向菲方承認確有其事，包括在抹黑行動中「犯了一些錯誤」，強調美國軍方之後「已大大改善了對訊息行動的監督和問責」。報道未有提及美方有否就事件向菲方致歉賠償，可能是立場反中親美的菲總統小馬可斯根本沒有要求，或認為美方毋須道歉，也可能早前運到呂宋島的美製中程導彈就是賠禮。事實上，兩國至今都未公開承認或否認事件，只有立場反美親中的前總統杜特爾特的發言人曾提及此事。

相信不少市民都記得，當時香港也有很多人，尤其是一些「黃人」、菲傭和體弱多病的長者，認為科興等中國製疫苗都是無效甚至有害，部分人更因而對所有類型的疫苗都拒絕接種，提高了感染率和死亡率。當中「黃人」染疫可說是咎由自取，菲傭的性命應向菲政府追責，但因為疫苗恐懼而喪命的本地長者，特區政府是否應該認真統計、估算一下，再代為向美國政府追討呢？