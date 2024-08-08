冰鑑春秋：年輕開明對保守極端

民主黨總統候選人賀錦麗繞過了賓州州長夏皮羅、運輸部長布蒂吉格與太空人參議員凱利，選擇了明尼蘇達州州長沃爾茲擔任副手，戰略布局非常明確。過去拜登年老又經常脫序「迷航」，動搖了民主黨支持者的信心，在緊急陣前換將後，賀錦麗不僅成功穩住民主黨的頹勢，而且開始發動反攻，其鎖定的目標，就是過去長期支持民主黨的「鐵銹帶」勞動階級選民。因為在多年經濟困頓與社會分裂對立後，這些選區明顯出現鬆動迹象。

不同於奧巴馬、希拉妮、拜登、賀錦麗帶給人們的強烈菁英感，出身小鎮高中地理老師的沃爾茲，沒有顯赫學歷與家世背景，當過美式足球教練，還去大陸教過書，這種生活經歷讓他很擅長跟平民百姓溝通，有網友說：「他可以選總統，也可以洗車庫。」當特朗普副手萬斯狂批賀錦麗，沃爾茲一句「Weird」（怪異），立即引起民主黨內不分世代的共鳴，也打響了他的全國知名度。

所以，選擇沃爾茲看來幾乎就是針對萬斯量身打造而來，萬斯的「小鎮勵志哥」讓他與民主黨的左膠菁英形象產生強烈對比，但沃爾茲的「田莊麻辣師」形象可適度為賀錦麗產生中和效應，鞏固威斯康辛、賓州與密歇根這道民主黨的傳統「藍牆」。很明顯，相對特朗普與萬斯同質性極高的走極端保守主義路線，賀錦麗與沃爾茲更想搶攻年輕開明、認同多元化社會發展的新一代美國人。

當然，沃爾茲也有他的短板，造成嚴重種族對立動亂的弗洛伊德案，沃爾茲不夠明快的處置，讓他飽受抨擊；新冠疫情期間的諸多強制措施，也引發不少民怨。每個人都有他的弱點，重點在於沃爾茲能否成功幫忙賀錦麗穩定「鐵銹帶」流失的選票？剩下就看特、賀兩人對決了。