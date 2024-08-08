龍吟虎嘯：美國大災劫難逃

美國以中國和俄羅斯為敵，發出叫囂最大聲和作出周密設想的，往往不是華府，不是白宮，不是五角大樓，不是輿情媒體智庫，而是國會。最近美國國會國防戰略委員會審查2022年美國國防戰略並發表報告，認為國防戰略過時、軍隊結構不合理、工業基礎嚴重不足，無法同時應對中俄雙重威脅，建議共和、民主兩黨一起向美國人民發出「戰鬥號令」，為可能爆發的戰爭全民動員。這是美國迄今為止最赤裸裸地要和中俄開戰的叫囂，並且要把全體美國人動員起來，若非如此，不能對付所謂的中俄雙重威脅。

對此，該委員會認為，一是未來戰爭可能跨越多個戰區，涉及多個對手，不會很快結束。二是美國必須和盟友做好對抗多個對手軸心的準備。三是美國必須建立一支資源充足、靈活機動的軍隊，否則，美國可能因為多個戰區存在衝突威脅而不敢在任何一個戰區投入戰鬥，故需既全球化又有優先級的軍隊規劃方法。

四是美國海軍應該增加更多船隻和造船基礎設施。五是美國應為太空部隊增加更多分散衞星，支持空軍發展下世代更先進優質戰機。六是美國要在印太戰區增加水下資產，特別是維珍尼亞級潛艇、大型無人水下船隻，以及更多遠程轟炸機和遠程火力等。七是美國要繼續擴大現有彈藥生產的同時，也要投資新的彈藥和武器，擴大國防工業基地。

美國國會的這份國防報告，可謂全方位的推動美國進入大規模軍備競賽，隨時準備與中俄開打海陸空、太空、水下及多戰區的戰爭，可以說，這是冷戰結束以來最「好戰」的戰略審查報告。這些年，民主黨、共和黨組合而成的美國國會，在打壓中俄不惜發動戰爭方面，已達成一致意見，同仇敵愾，拿國運作賭注，把美國帶向瘋狂之路，把世界推向深淵，最終也將令美國走向衰亡毀滅。現在的美國政壇、國會，幾無頭腦清醒之人，幾無不好戰之人，美國大災劫難逃也。