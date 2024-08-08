坦言集：緬甸危局

東南亞最動盪的地區是緬甸，軍人長期掌政，民主化後美國勢力滲透，威脅到軍隊的利益，軍人主導的民主化步伐因而改變，2021年政變恢復軍人政權。

2019年重新組軍的漢族果敢族，與規模較小的若開軍、德昂民族解放軍組成聯盟，擴大與緬軍對抗，2021年開始取得成功，多場戰役打敗緬軍，控制了緬甸與中國、印度、孟加拉的邊境地區，甚至打進緬甸中部的城鎮。西方媒體特別是美國之音、自由亞洲電台開始宣傳內戰會把緬甸軍政府打垮。中國一直斡旋，曾達成停火協議，但雙方堅持不住，仍激烈作戰，亦部分危及中國邊境，影響中緬邊境貿易。

有說中方斡旋的協議，只是要求雙方保障中國的利益。但果敢聯盟主力果敢軍以漢族為主，包括留在當地的國民黨軍隊殘餘，而果敢軍差不多全是漢人，不少是新從中國內地招募的，使用的武器多屬中國製造，與緬軍武器多由俄羅斯供應不同。於是，當前最大的政治問題，是果敢軍以及它組織的聯盟軍有否中國因素？中國近年在中緬邊境進行實彈軍事演習，為的是防緬甸內戰戰火外溢中國，抑或是對作戰雙方有所偏幫，或有所戒備？問題是為甚麼果敢不受中國方面的抑制、阻止？中緬關係不穩，撣邦的眾多地方民族武裝如克欽軍，信基督教，長期親美，在緬泰邊境的難民營有西方NGO的勢力，且山地各族自英國殖民地時代便與緬族分治，所以它們一直要求獨立。2021年軍人政府再度成立，山區戰火由果敢軍帶領而擴大。這真的是果敢漢族的力量，抑或是美國和西方已經介入，並且支持昂山淑姬的流亡政府（民族團結政府）開始割地統治，擺出分治之勢？

緬軍節節敗退，果敢聯軍等從北部、西部乃至東部山區聯動造反，不但軍火武器來源有疑，各部的發動、聯動亦可能有外力介入指揮、引導和協調。緬甸與俄羅斯剛聯合進行海上軍事演習，除表示俄羅斯全力支持軍政府外，還有防海上外力突襲之意，免形成四方八面對緬甸政府的包圍。海外媒體報道，緬甸可能邀請俄軍或僱傭兵助戰。若屬實，顯然緬甸的戰情險惡，軍人政府要作最後的拚搏。

緬甸形勢便如西非，俄羅斯僱傭兵介入，與美國及西方勢力的代理人對抗，但亦對中國西南邊境產生威脅。中國是堅持不干預，抑或放任果敢的漢人軍隊？