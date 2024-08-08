屯門搗無牌製槍工場 4人落網

【本報訊】執法部門於本周一（5日）及本周二，展開代號「雷霆」暨「勇漢」行動，搗破一個製造及無牌經營槍械及彈藥的犯罪集團。警員早前透過情報搜集和分析，發現有犯罪集團在香港製造槍械部件，並組織團夥成員將槍械部件運送至外地。警員留意到該犯罪集團近期有活動，遂於本周一採取行動，聯絡貨運公司截獲由犯罪集團寄出的46個可疑包裹，其後發現內含預壓式氣槍半製成品。

部件寄外地 2人今提堂 警員同時突擊搜查屯門兩個工廈單位，相信為懷疑製造工場和儲存貨倉，並在製造工場內，以涉嫌「串謀無牌經營槍械或彈藥」罪，拘捕一名39歲及一名40歲本地男子。警員檢獲4台用作製造槍械部件的大型機器、15支預壓式氣槍半製成品、超過100塊相關半製成部件、超過150件相關部件、8支壓縮氣樽、30支槍管、超過150盒鉛彈（俗稱痰罐仔）、超過220塊金屬原材料、8台電腦和13部電話等。軍械法證課人員初步評估檢獲槍械的槍口能量超過50焦耳，詳情有待進一步的檢驗結果。

其後，警員在元朗及葵涌區拘捕另外兩名團夥成員，包括一名30歲本地女子及一名50歲本地男子，涉嫌「串謀無牌經營槍械或彈藥」，相信他們參與犯罪集團運作，協助經貨運公司運送槍械組件至外地。兩名分別39歲及40歲被捕男子，已被暫控合共兩項「串謀無牌經營槍械及彈藥」罪，案件將於今日上午於屯門裁判法院提堂。另外兩名被捕男女則已獲准保釋候查。