觀塘派對房竹戰4男 遭10刀煞劫20萬

事主來自內地台灣 網上理財轉錢就範 來港旅遊的4名內地及台灣男子，早前經香港友人介紹下，昨日凌晨在觀塘一工廈派對房間通宵「竹戰」。至清晨時分，有10多名大漢闖入持刀指嚇並用膠條襲擊4人，並透過網上理財轉走事主現金，以及即場劫走現金、手機等共20萬元財物，得逞後逃去無蹤。4名事主俱告受傷，分別前往醫院治理。執法部門經初步調查後，把案件列「行劫」，正翻查「天眼」片段追緝歹徒。

案發現場為觀塘道472至484號官塘工業中心一期一派對房間，遇劫的4名事主，分別為姓謝（32歲）台灣男子、以及姓馬（28歲）、姓陳（33歲）和姓徐（30歲）內地男子。據了解，早前4人相約一起來香港觀光旅遊，並透過朋友認識一名31歲本地男子，再由他帶4人前往上址通宵打麻雀耍樂。

至昨日清晨5時許，4人興高采烈埋首攻打四方城之際，突然有10多名大漢衝入房間，且以利刀指嚇及用膠條向4人施襲，脅迫他們透過網上理財轉走11萬元，同時劫走包括手機及現金等約值9萬元財物。執法部門接報趕至，惟派對房間內已空無一人，警員其後在附近一帶兜截，最後發現謝男、馬男及陳男，3人分別頭及手腳受傷，其後由救護車送往聯合醫院救治；徐男則自行前往廣華醫院求醫。

去年中環派對房劫案轟動 去年1月13日，中環威靈頓街曾發生轟動全城的派對房間劫案，一名本地男子與4名南亞漢持牛肉刀衝入房間，劫去接近120萬元港幣及虛擬貨幣。警員於案發當日拘捕一名姓馮（30歲）男子，翌日再拘捕一名姓陳（25歲）男子。執法部門經調查後，再於慈雲山及沙田拘捕多3名本地男子（28至32歲），該3名男子及馮男均已被控一項「串謀行劫」罪，案件已在東區裁判法院提堂，陳男則獲准保釋候查。