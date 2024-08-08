旺角3刀手伏擊 2中港男浴血

【本報訊】前晚深夜11時許，兩名男子途經旺角上海街453號對開，突然有3名大漢持刀撲出追斬兩人，他們猝不及防，閃避不及中刀浴血，刀手得逞後，隨即登乘一輛接應車輛往登打士街方向逃去。兩名傷者中，其中一人姓李（66歲），他的耳、頸、胸及手受傷，另一人姓張（36歲），持雙程證，他的臉、手及腳受傷，他們俱由友人陪同往廣華醫院治理。

警員趕至圍封案發現場，上址路面及大廈出入口分別遺下一攤血漬，經初步調查後，案件列「傷人」，正追緝3名男子，他們約1.7米高、中等身材、犯案時穿黑色帽、黑色外套、黑色褲、黑色鞋及帶黑色口罩，血案起因正在進一步調查。

兇徒跳乘七人車逃去 據悉，李和張相識約3年，案發前二人與另外3名友人，晚膳後途經案發現場，3名各持一把約30厘米長利刀的男子，從停泊於上址的一輛七人車跳下，隨即舉刀襲擊李及張。刀手得逞後再跳乘七人車，開車往登打士街方向逃去。有途人目擊事件報案求助，現場有閉路電視拍下犯案過程，兩名傷者到廣華醫院接受治理，張的情況穩定，李的情況較差，一度接受搶救。