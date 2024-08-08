地盤工出貨不成 藏4.5公斤大麻花斷正

上月佐敦租屋闢毒倉 紅磡遇截今提堂 海關近日偵破兩宗毒品案，其中於前日在紅磡截獲一名懷疑攜大麻花出貨的中年男子，其後再搜查其在佐敦的租住單位再檢獲「存貨」，初步估計毒品總值約120萬元。海關相信毒販看中單位地點四通八達，意圖逃避偵查；疑犯已被落案起訴「販運危險藥物」罪，並於今日提堂。另外，海關於本周一（5日）在機場替一名外籍男子清關，發現其寄艙行李的X光影像可疑，而且內裏放置的保健品似乎被重新包裝，經仔細檢查後，檢獲約值160萬元的懷疑氯胺酮（俗稱K仔）。

前晚，海關毒品調查科在紅磡區一帶進行緝毒行動，期間截查一名41歲男子，在其手持的環保袋內，檢獲約一公斤懷疑大麻花，於是將其拘捕。關員其後押解該名男子到其位於佐敦租住的分租單位搜查，結果在屋內檢獲約3.5公斤懷疑大麻花。全案檢獲的毒品總值約120萬元。

被捕人士報稱任職地盤工人，初步相信他自上個月起，以月租約5,000元租用該個面積約100至150呎的單位，並且利用單位進行毒品儲存和分銷活動。他已被控以兩項「販運危險藥物」罪，案件今日在九龍城裁判法院提堂。

海關人員指出，販毒集團刻意利用一些位於市區的分租單位，藉由該處四通八達的特點，讓毒販容易混入人群之中，避免執法人員偵查及增加執法難度。初步調查顯示，涉案毒品估計是供應西九龍區，海關正調查涉案毒品的來源，並且呼籲業主出租單位前多加留意租客背景，避免單位被用作非法用途。

K仔偽裝保健品 洋漢機場闖關 另外，海關於本周一在機場截查一名由荷蘭阿姆斯特丹出發、經芬蘭赫爾辛基飛抵本港的外籍男子，期間用X光機檢查其寄艙行李時，察覺行李的影像可疑，並發現行李內5個保健品有被重新包裝痕迹，而保健品的生產地亦與旅客的出發地不同，因此引起關員懷疑。關員於是打開保健品檢查，從中檢獲約3.3公斤懷疑K仔，估計市值約160萬元，遂以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名報稱商人的64歲外籍男子，案件交由海關毒品調查科接手調查。