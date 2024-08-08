八達通：提防可疑連結及訊息

【本報訊】詐騙訊息橫行，八達通卡有限公司於昨日發出聲明，提醒市民和客戶提防可疑連結及訊息。八達通公司指，公司不會透過SMS短訊向客戶發送載有未經授權的第三方公司網站的超連結，提醒市民及客戶在點擊任何短訊、電子郵件或網站的可疑超連結之前，應「三思而後行」，慎防誤墮「網絡釣魚」陷阱。

八達通公司表示已就有關詐騙訊息通知金管局，又強調公司絕對不會透過短訊或其中所載的超連結，要求客戶核實個人或帳戶資料。若市民有任何疑慮，或者曾在可疑網站提供個人資料，可與八達通公司聯絡作跟進。

金管局籲提高警覺 金管局則呼籲市民提高警覺，留意相關短訊及欺詐網站，又指有關儲值支付工具持牌人已向金管局匯報事件。局方提醒，任何人士若曾向該短訊或網站提供其個人或戶口資料，或曾透過該短訊或網站進行任何交易，應聯絡有關儲值支付工具持牌人，並向執法部門報案，或聯絡反詐騙協調中心。

執法部門防騙網站近期亦多番提醒市民小心可疑的電訊商短訊，騙徒會假扮電訊商、大型零售商或官方機構，訛稱積分即將到期或有逾期帳單未繳，近日亦有「微信資金安全保險」的詐騙短訊出現，訛稱免費期限已到，若不取消就在帳戶扣費。兩者均會誘騙市民點擊連結進入的假網站，從而騙取市民的個人資料。