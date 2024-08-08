澳門消息：借祈福呃3長者近萬元 5內地人落網

【本報綜合報道】內地祈福黨犯罪集團到澳門作案，5人被捕包括一名主腦。當地執法部門根據情報，鎖定及拘捕包括主腦在內的5名內地祈福黨詐騙犯罪集團成員，其涉嫌一日內向至少3名澳門女長者訛稱有鬼魂作祟及血光之災等祈福詐騙手法，成功騙取約9,660澳門元。

訛稱有鬼魂作祟血光之災 被捕祈福黨男主腦姓梁，38歲，報稱商人；其餘集團成員為3女一男，年齡介乎56至68歲。5人均來自廣東省。案情顯示，執法人員早前接獲情報，得悉近日有祈福黨犯罪集團到澳門，經分析鎖定集團成員身份。本周一（5日）傍晚約6時，執法人員發現有關集團成員在下環街一帶曾接觸一名女長者，向女長者了解後得悉其被有關祈福黨詐騙了600澳門元。經調查後，於當晚近9時在中區某賓館拘捕上述5人，並在各人身上搜獲折合約8,000澳門元懷疑詐騙所得。5名男女均承認作案。

經綜合調查，執法人員發現上述5人入境澳門後，隨即到多區街市及公園等物色長者詐騙。眾人分工明細，分別負責物色長者、假扮尋找神醫、扮演神醫老婆，祈福黨主腦及男成員則負責把風。調查期間，除了上述女長者，執法人員再發現多兩名被害女長者，3人中的兩人被祈福黨以鬼魂作祟及血光之災等理由詐騙，最後一名女長者祈福期間發現有問題，拒絕交錢，最終被搶去60澳門元。