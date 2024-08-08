東呼即應：旺角淫狼當執法冇到 警署外狂摸女童臀部

目擊市民正義發聲 東呼即應還原過程 香港治安崩壞，最近有網民在社交平台發文，指目擊一宗中年男子疑似非禮女童事件，當時一對母女行經港鐵太子站旺角警署附近，豈料女兒被一名男子多次觸摸臀部。《東呼即應》聯絡到舉報的網民，還原這宗疑似非禮案的全過程。目擊者表示曾報案，惟執法人員反應欠積極，加上案發期間藥房CCTV沒錄影終放過淫狼。有心理學家警告，如性騷擾他人者不被發現，將增加連續作案的機率。

目擊者琪琪（化名）指出，當日在太子警署附近一間麵包店前，看到前面有一女子手牽着女兒，女兒旁邊就有一名男子，全程都以為他們是一家人，因為男子的手一直碰着女孩子，每次伸手都是摸女孩的臀部，令琪琪感到十分奇怪，便用手機拍下情況。她又指女童很明顯是抗拒，發出不耐煩和想哭聲音，又伸手撥開男人的手，惟男人還是不斷摸她的臀部。

母親在旁 看似一家3口 琪琪續指，女童媽媽完全沒有反應，只顧着看路，起初以為是爸爸跟女兒鬧彆扭，所以媽媽沒有理會他們，但後來3人進入了一間藥房，琪琪細想後認為即使是親生爸爸，在街上都敢這樣摸，回家還不知會做出甚麼，於是決定上前詢問，但發現該男子已經不見，而女孩媽媽亦指不認識該男子，亦不知道他一直摸女兒的臀部，最後琪琪只能叮囑她好好看顧女兒。

惜附近藥房天眼沒有錄影 可惜事發當時，藥房的閉路電視沒有進行錄影，否則或者有辦法協助將色狼繩之以法，根據目擊網民所說，當時已經盡了好市民責任，告知附近巡邏的執法人員曾有這宗非禮案，但對方表示即時報警才有用，最佳報案時機已過，只可以之後巡邏時多加留意。

輔導心理學家陳鈺瑜指出，有性騷擾行為就不一定等於有精神病，當一個人首次性騷擾他人而不被發現，會提高他再次性騷擾人的機會率，因他會發現自己的行為是沒人知道的，有僥倖的心態。

陳鈺瑜續指，一個人會進行性騷擾行為有很多不同的因素，有環境因素及社會因素，而其中心理因素也有以下可能性，首先他們可能是很想掌握權力和控制的心理需求，因為可能在日常生活當中，他們缺乏控制感和不被尊重，試圖透過騷擾他人以彌補內心的不安感，另外性騷擾者亦可能缺乏自我肯定和自我價值，因此他們可能通過性騷擾其他人，以提升自己的價值感，和感覺到自己是強大。

牽着女兒的媽媽懵然不知。 東呼即應爆料熱線 東網版面新設計一撳即睇