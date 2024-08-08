資助換電動的士 總會：抽籤分配非最有效

【本報訊】香港的士小巴商總會代表周二（6日）與環境及生態局就電動的士引入香港進行意見交流。總會認為，以抽籤形式決定資助配額並非最有效的分配方法，促請政府給予更多支援，包括增加資助額度、減免牌照費用，並提供低息貸款等措施，進一步提升車主更換電動車的誘因。

倡按車齡或行駛里程支援 當局在會議中提出，當申請更換電動車資助的車主數量，超過政府預定的資助配額時，將會以抽籤形式決定誰得到資助。總會認為，抽籤並非最有效的資源分配方法，有機會導致舊車繼續營運，而相對不太舊的車輛被淘汰，未能最大化環保效益，建議政府給予更多支援，包括按車齡或行駛里程，分階段推行換車資助計劃，鼓勵淘汰車齡超過15年，或行駛里程超過300萬公里的車輛，提升整體車隊的環保效益。

此外，總會又促請政府加快充電站和換電站的建設，考慮不同充電方式的協調併用，並進一步擴大資助覆蓋面，使更多的士能夠轉換為電動車。總會呼籲，政府在制訂新政策之前，多與業界和相關持份者進行溝通，從而找出最有利於業界和社會發展的方向。