陳出任立法會秘書長12年

【本報訊】陳維安在出任立法會秘書長之前，曾任教育局副局長及香港賽馬會馬場事務部總監，直到2012年，出任立法會秘書長，長達12年，這是他單份做得最長的工作，而任內亦經歷過不少爭議事件。

經歷游梁宣誓反修例風波 早在2016年，游蕙禎及梁頌恆帶同「HONG KONG IS NOT CHINA」標語在立法會宣誓，當時負責監誓的陳維安表明無權為兩人監誓。其後，全國人大常委會就《基本法》第104條釋法，最終包括前香港眾志主席羅冠聰在內共有6人亦因宣誓無效，被取消立法會議員資格。

及後在2019年6月爆發反對修訂《逃犯條例》風波，內務委員會曾通過向負責審議修訂《逃犯條例》的法案委員會發出指引，撤換民主黨議員涂謹申主持職務，改由建制派議員石禮謙負責，立法會秘書處以書面通知方式諮詢議員是否接納指引，但秘書處的舉動惹起泛民不滿，泛民要求同陳維安會晤。

泛民主派不斷拉布，令內務委員會遲遲未能選出正、副主席，陳維安更被「擺上枱」，被民主派要求到會上就不同事宜解畫，疑似又想拉布，但遭陳維安拒絕。誰知有民主派咬住不放，要求在內會會議上討論內會譴責陳維安的事宜，但最終不成事。

至上個月，立法會秘書處為陳維安辦歡送會，不少議員均有參加，更有指陳已安排周遊列國，學習新事物，享受新生活。不過，至今未足一個月，陳維安已有新去向。