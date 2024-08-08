中大 吳樹培去年被即炒 陳維安將頂替副校

內部管理混亂 爭議事件不斷 剛在8月退休的立法會前秘書長陳維安，將出任香港中文大學副校長，接替去年年底被解僱的吳樹培，現有待校董會通過。中大就事件回覆指，中大正在進行招聘副校長（行政）的工作，在按照現行程序落實人選後，就會公布新的人事任命。而根據中大網頁顯示，該職位仍顯示正在招聘中。

近年中大頻頻出事，中大校董會早前發表調查報告，對管理層繞過校董會推出新校徽「表示失望」，校長段崇智公開反駁校董會的指控。近日又有中大的部門與環團合作，公開反對北部都會區和新田科技城的發展。

而中大校內部管理混亂，中大校董會在去年12月解僱原任副校長（行政）吳樹培。當時指吳近月的一些行為舉措令校董會對其失去信心，為維護校董會及大學的有效運作，決定即時解除吳與校方的僱傭關係，至於中止僱傭的通知期則以現金代替。

聯署反對校董會改組 吳違中立 閃炒事件與早前中大校友評議會主席楊于銘等3名中大校董發起公開聯署有關，事緣立法會內3名擔任中大校董的議員提交改組中大校董會的私人草案，事件引起部分反對聲音，中大校友評議會等發起聯署反對，而當時身兼中大副校長（行政）的校董會秘書吳樹培亦有參與聯署，事後吳已被批有違中立原則，遭即時停止參與校內改組的工作，以及需要在限期內提交報告解釋。

此外，校董會主席當時亦點名當時仍任大學秘書長的吳「越權」，繞過校董會制訂議程，直指吳在未經同意的情況下自行制訂會議議程，以及在中大條例草擬階段曾參與反對聯署兩件事，是眾多不符要求行為中的其中兩個，強調吳當時作為大學高層，應了解到大學決定支持成立專責小組及支持草案，參與聯署令校董會質疑他能否堅持中立原則，對吳的履職仍能符合良好管治失去信心。