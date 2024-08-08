童樂居12人逾百項罪成 下月判刑

【本報訊】本報早前率先獨家報道香港保護兒童會轄下的「童樂居」，有職員涉虐待多名嬰幼兒被捕。至今共34名女職員被起訴，所有涉案職員早前均已完成審訊程序或已認罪。當中12名被告於早前承認及經審訊後被裁定涉及共逾140項虐兒罪罪成，並於昨日在區院作求情。有代表律師稱被告是受童樂居的虐兒文化影響，法官王詩麗表明不接納此求情，並稱若案件不被揭發，估計該些幼童會「日日畀人打」。王官最終押後至9月20日判刑。