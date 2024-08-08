童樂居12人逾百項罪成 下月判刑
【本報訊】本報早前率先獨家報道香港保護兒童會轄下的「童樂居」，有職員涉虐待多名嬰幼兒被捕。至今共34名女職員被起訴，所有涉案職員早前均已完成審訊程序或已認罪。當中12名被告於早前承認及經審訊後被裁定涉及共逾140項虐兒罪罪成，並於昨日在區院作求情。有代表律師稱被告是受童樂居的虐兒文化影響，法官王詩麗表明不接納此求情，並稱若案件不被揭發，估計該些幼童會「日日畀人打」。王官最終押後至9月20日判刑。
12名被告分別是趙詠茜（44歲）、卓凱欣（23歲）、黃潔瑩（23歲）、莊嘉宜（25歲）、李晓儀（25歲）、楊淑儀（33歲）、伍家穎（45歲）、周靈芝（28歲）、鄧月媛（50歲）、梁曉彤（27歲）、梁善儀（51歲）及陳信興（57歲），均為童樂居前職員，共承認及被裁定逾140項虐兒等罪成。其中趙詠茜承認49項虐兒罪，為涉及控罪最多的被告，其次則是承認21項虐兒罪的卓凱欣。12名被告涉及的控罪，牽涉至少22名3歲以下幼童，眾被告涉餵幼童食樹葉和不明物體，以及旁觀他人施虐而不作為等。
求情指受虐兒文化影響 官拒納
代表被告趙詠茜的大律師求情時提及，童樂居的虐兒文化對她有所影響。惟法官即質疑，大部分被告均提及受童樂居文化影響，然而這只是犯案背景，不接納為求情理由。法官又指，若不接受文化，可以辭職，而非加劇不良文化。法官更直斥被告是「日日返工，日日打人」。法官最終決定先替被告梁善儀及陳信興索取社會服務令報告，眾被告的案件均押後至9月20日判刑。案件編號：DCCC 846-853/2022、DCCC 146-150、152、153、156/2023
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