前教學女助理洩DSE試題 9‧25再訊

【本報訊】一名前教學女助理涉嫌於今屆中學文憑試（DSE）英文聆聽考試當日洩漏試題，被控一項「違反保密規定」罪。案件昨日於東區裁判法院首次提訊。被告暫時毋須答辯，裁判官應辯方要求，把案件押後至9月25日再訊，讓辯方跟律政司商討，是否能以其他方式處理本案。被告獲准以5,000元保釋。

商討能否其他方式處理 23歲女被告劉冠希，被控於2024年4月13日，即香港中學文憑試英國語文試卷（三）（聆聽及綜合能力考核）考試當日，獲委任為外間監考員。惟她同日在行使或履行《香港考試及評核局條例》規定的職責或職能時，未能保密或協助保密所獲悉的與英文試卷（三）相關的事宜，包括與他人溝通相關事項，及容受或准許他人查閱由她管有、保管或控制的英文試卷（三）。

考評局早前曾稱，根據《香港考試及評核局條例》，所有獲考評局委任或聘用的人員，包括香港中學文憑考試的考務人員，均須把在履行職務時所獲悉的一切事宜保密。考評局已提醒各試場的考務人員，未經考評局批准，不得以任何形式將試題內容轉載或刊登。若相關行為涉嫌違法，必定交由相關執法機構跟進。案件編號：ESCC 2041/2024