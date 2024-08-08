聯招放榜 團體接51求助

【本報訊】大學聯招昨日放榜，有39,634名應屆考生透過聯招報讀各大院校，當中近四成獲派八大的資助大學學士學位、都會大學自資學士學位及教資會資助的教育大學高級文憑學位。學友社放榜輔導熱線於昨日早上10時至下午2時接獲51宗求助個案，當中近四成來電者就聯招課程尋求協助。學友社學生輔導顧問吳寶城提醒同學，如未獲聯招學士課程取錄，調整心情後可考慮申請自資院校，並留意各院校最新的招生安排及空缺。

有求助同學因同時獲聯招學士課程及自資課程取錄而難以抉擇，吳寶城就建議大家按照自身興趣及志向作出決定，同時要了解不同課程的修讀學分、畢業後的專業資格、學校特色，勿過分着眼於院校名氣及學費資助等因素。

熱線將服務至覆核公布 另外，文憑試成績覆核結果將於下周三（14日）公布，不論同學有否獲得或接納正式遴選取錄資格，覆核後取得更高等級的申請人，均可以要求根據新成績，重新考慮入學申請及修改課程選擇。換言之，同學可以先接受資格，若果覆核後成功獲得更高的評級，屆時亦可以再以新的成績作出申請；而學友社的放榜輔導熱線亦會服務至覆核結果公布當天，協助同學抉擇出路。