港大聯招 狀元入讀比例少 稱分數非最重要

87%考生派首三志願 中大醫科擸5狀元 大學聯招結果昨日出爐，39,634名透過聯招報讀各大院校的考生，有15,776人獲得正式遴選取錄資格，當中有87.46%獲派首三志願課程。應屆10位狀元中有5人獲中大醫學院取錄、一人入讀科大，其餘4人則獲港大取錄，當中有3人就讀醫科，一人就讀國際商業及環球管理科（IBGM）；而香港田徑隊跨欄運動員白凱文，則是首位透過運動員計劃入讀港大醫科的學生。港大對於今年收生情況滿意，尤其因政府上調各大學非本地生學額，今年學校招收的非本地生，質素及數量均有提升。

港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅表示，今年港大所收的「狀元」比例較其他院校少，被問及港大對考生的吸引力是否下降，他多番強調分數並非校方收生唯一標準，同學不同方面的發展亦相當重要，又指港大學生質素仍然是本地之最。

港大醫學院僅5成經聯招取綠 另外，今年醫學院收生僅有約五成經聯招取錄，與先前院長所說的七成半不同，嚴教授指校方「好希望」基層學生入讀，惟亦要保持學校質素，不能與學校「擇優而錄」的原則相違背，也希望公平對待其他非聯招的優秀考生。

今年港大經由聯招招收約3,000多名學生，其中約20人入讀收分最高的科目IBGM。嚴教授表示，學校收生的整體分數連續第5至6年上升，錄取學生平均每科接近6分。另外，港大亦透過學校直接取錄計劃（SNDAS）錄取117名學生，並透過「頂尖運動員計劃」及「精英運動員推薦計劃」，分別錄取8名及15名運動員，當中包括今屆的奧運運動員。

拔萃女書院應屆畢業生白凱文是香港田徑隊跨欄運動員，亦是香港U18及U20的100米跨欄紀錄保持者。今年她透過「頂尖運動員計劃」，入讀港大內外全科醫學士。除了運動表現優異，她亦在文憑試取得全科5星或以上，最佳的6科合共有37分的成績。

頂尖女運動員豪取37分讀醫 白凱文表示，身為運動員往往要面對傷患，因此亦對提升運動表現、傷後復原的知識有興趣，加上中學時亦有了解醫生的工作，見到醫生即使極為忙碌仍熱衷工作，與病人有良好的醫患關係，讓她立志投身醫界。

她希望未來能兼顧學業及運動，縱使醫科內容較難，工作量大，但她表示有明確目標，也願意犧牲自己私人時間去溫習，相信身為運動員的自律性能協助自己在兩者之間平衡。

港大同學會書院畢業生陶紓聿今年透過「學校推薦直接取錄計劃」，成功入讀港大文理學士應用人工智能課程。她指，中學時期已培養出對科學的興趣，希望利用科技解決世界不同的問題，亦曾參加不同的實習計劃、比賽等。她指過往亦有參與過港大的活動，認為港大較國際化，氣氛亦較好；希望未來可透過應用人工智能改善社會，亦希望將來可加入科技公司，拓闊視野。