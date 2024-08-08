河套前海擬建口岸 加強與港來往

【本報綜合報道】本港連接內地的幾個陸路跨境口岸正陸續進行更新及改造工程，深圳市計劃興建新的跨境口岸，加強兩地居民往來。廣東省深圳市口岸辦黨組書記、主任劉衞翔周二（6日）出席內地一個電台節目時，談及「深化口岸通關便利化改革，擴大高水平對外開放」等話題，他說皇崗口岸及沙頭角口岸都要重建，羅湖口岸則要改造升級，同時，深圳市還規劃建設一批新口岸，包括河套專用口岸及前海口岸等。

由年初至本月4日，深圳口岸出入境人數超過1.34億人次，其中入境內地的人次超過6,700萬，入境香港則有6,600多萬人次。劉衞翔表示，深圳已有16個一類口岸，是全國口岸數量最多、功能類型最齊全、通關量最大城市，目前正實施「強西—優中—補東」戰略，逐步重建及升級老舊口岸，將有力支持河套及前海兩個重大平台發展。

調整現有口岸功能 劉又提及深圳市會同時調整現有口岸功能，如取消沙頭角口岸及皇崗口岸貨檢功能，將文錦渡口岸鮮活貨運功能轉移到蓮塘口岸，未來會實現貨運東進東出、西進西出，改善全市交通功能布局，另在蛇口口岸增加跨境直升機出入境服務，探索建立內地首個海空複合型口岸樞紐。