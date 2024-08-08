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北上養老慳皮費 交還公屋呈升勢

市民在香港生活使費大，交還公屋北上養老的情況上升。 市民在香港生活使費大，交還公屋北上養老的情況上升。
市民在香港生活使費大，交還公屋北上養老的情況上升。
回港編配單位獲「保證」 5年219宗申請
近年北上養老漸成趨勢，政府最新統計顯示，過去5年獲發可攜現金援助措施（即北上養老仍可獲本港指定福利）的長者，交還公屋單位並申請保證書的個案有219宗；而2023/24年度共有84宗長者交還公屋單位並申請保證書的個案，較2022/23的61宗穩步上升。香港房屋委員會委員兼公屋聯會總幹事招國偉認為，長者回鄉生活，有人照應是好事，但有關選擇要看他們的個人意願，房委會不會有強迫措施以騰空公屋，而且可攜現金援助措施的初心是讓長者多個照應，並非以釋出公屋為目的。
獲發可攜現金援助福利
政府回覆議員查詢「便利長者到內地養老的措施」的文件指出，截至今年3月，獲發可攜現金援助措施，包括廣東計劃、福建計劃和綜援長者廣東及福建省養老計劃，廣東計劃及福建計劃的受惠人數分別為25,011人及2,447人。若計劃申請人是公屋戶主，有需要的人士，可申請保留原住公屋單位最多3個月，以便申請人考慮是否適應定居廣東省的新生活；他們提交申請時，亦可向房委會或香港房屋協會申請「保證書」，若日後回港定居，在資源許可的情況下可獲編配已翻新公屋單位。
根據房委會紀錄，綜援長者廣東及福建省養老計劃中，過去5年共有69宗交還公屋單位並申請保證書的個案，而刪除戶籍並申請恢復戶籍保證書的個案則有26宗。廣東計劃及福建計劃方面，過去5年交還公屋單位並申請保證書共有150宗個案，而刪除戶籍並申請恢復戶籍保證書則有576宗個案。房協方面，過去5年共有11宗個案交還公屋單位並申請保證書，刪除戶籍則有10宗。
早前有議員關注政府會否加開「海南計劃」，讓居於當地的合資格香港長者可領取「生果金」等資助。當時勞工及福利局局長孫玉菡表示，本港長者在內地居住的省市大都以廣東省及福建省為主，國家幅員遼闊，難將可攜現金援助措施適用範圍擴展至更多內地省市，故無意把可攜現金援助措施的適用範圍擴展至海南省。
指計劃初心非收回公屋
被問及當局應否鼓勵長者北上養老，以便更多公屋單位可釋出，招國偉認為當局推出可攜現金援助計劃的初心並非收回公屋，而是希望長者回鄉後有更好生活「多個照應」，加上內地生活開支較低，長者照樣可在內地領取香港津貼，並有多個養老生活的選擇，至於政府會否擴展此計劃到其他內地省市，則要再看看政府態度，但他強調需視乎長者對北上養老的態度，房委會不會強迫長者離開公屋。
房委會的北上養老人士交回公屋情況房委會的北上養老人士交回公屋情況
房委會的北上養老人士交回公屋情況
房協的北上養老人士交回公屋情況房協的北上養老人士交回公屋情況
房協的北上養老人士交回公屋情況
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