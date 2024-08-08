北上養老慳皮費 交還公屋呈升勢

回港編配單位獲「保證」 5年219宗申請 近年北上養老漸成趨勢，政府最新統計顯示，過去5年獲發可攜現金援助措施（即北上養老仍可獲本港指定福利）的長者，交還公屋單位並申請保證書的個案有219宗；而2023/24年度共有84宗長者交還公屋單位並申請保證書的個案，較2022/23的61宗穩步上升。香港房屋委員會委員兼公屋聯會總幹事招國偉認為，長者回鄉生活，有人照應是好事，但有關選擇要看他們的個人意願，房委會不會有強迫措施以騰空公屋，而且可攜現金援助措施的初心是讓長者多個照應，並非以釋出公屋為目的。

獲發可攜現金援助福利 政府回覆議員查詢「便利長者到內地養老的措施」的文件指出，截至今年3月，獲發可攜現金援助措施，包括廣東計劃、福建計劃和綜援長者廣東及福建省養老計劃，廣東計劃及福建計劃的受惠人數分別為25,011人及2,447人。若計劃申請人是公屋戶主，有需要的人士，可申請保留原住公屋單位最多3個月，以便申請人考慮是否適應定居廣東省的新生活；他們提交申請時，亦可向房委會或香港房屋協會申請「保證書」，若日後回港定居，在資源許可的情況下可獲編配已翻新公屋單位。

根據房委會紀錄，綜援長者廣東及福建省養老計劃中，過去5年共有69宗交還公屋單位並申請保證書的個案，而刪除戶籍並申請恢復戶籍保證書的個案則有26宗。廣東計劃及福建計劃方面，過去5年交還公屋單位並申請保證書共有150宗個案，而刪除戶籍並申請恢復戶籍保證書則有576宗個案。房協方面，過去5年共有11宗個案交還公屋單位並申請保證書，刪除戶籍則有10宗。

早前有議員關注政府會否加開「海南計劃」，讓居於當地的合資格香港長者可領取「生果金」等資助。當時勞工及福利局局長孫玉菡表示，本港長者在內地居住的省市大都以廣東省及福建省為主，國家幅員遼闊，難將可攜現金援助措施適用範圍擴展至更多內地省市，故無意把可攜現金援助措施的適用範圍擴展至海南省。

指計劃初心非收回公屋 被問及當局應否鼓勵長者北上養老，以便更多公屋單位可釋出，招國偉認為當局推出可攜現金援助計劃的初心並非收回公屋，而是希望長者回鄉後有更好生活「多個照應」，加上內地生活開支較低，長者照樣可在內地領取香港津貼，並有多個養老生活的選擇，至於政府會否擴展此計劃到其他內地省市，則要再看看政府態度，但他強調需視乎長者對北上養老的態度，房委會不會強迫長者離開公屋。

房委會的北上養老人士交回公屋情況 房協的北上養老人士交回公屋情況