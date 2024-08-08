反移民愈燒愈旺 居英港人心慌慌

極右玩排擠 逾20城市爆暴力示威 英國反移民示威自7月30日爆發至今逾周，形勢不但未受控，反而蔓延至超過20個市鎮，示威者聲稱在當地時間周三（7日）晚上，將發起涉及100場示威的更大規模行動，目標是與難民相關的設施。英媒報道，有「移民業務的律師事務所」、「難民中心」、「庇護」字眼的服務設施或成目標，警方已部署6,000人應對。亂事持續且愈趨暴力，移英港人及在英華人亦密切注視事態發展，不少人更減少外出自保。有在英學者則呼籲港人提高警覺，恐極右示威者轉移目標、殃及池魚。中國駐英國使領館則提醒當地公民密切注意治安及個人安全，避免前往事發地點，及時刻注意使領館的安全提示。

學者：有財力非免受攻擊 港府日前已提升英國的旅遊警示，呼籲港人注意安全。對此行動，移英港人社團一度有指港府反應過度，更有人指是「看衰」的行動，然而，事隔一天，英國示威者的部署讓移英港人感覺威脅逼近。有社交平台貼文指，當地有人趁火打劫，以示威為名排擠非白人種族，對於示威不會波及港人的看法持保留態度，形容「極右只會非黑即白」。

現居英國的香港國際關係學者黃偉國亦向媒體分析，極右組織會不斷尋找針對目標，提醒在英港人要小心，切勿認為自己有錢、甚至帶資金到當地置業，並非示威者針對的那類（即英國要付出財力供養的非法移民），因此，不會被當地人歧視，黃認為港人應密切留意事態發展。

議員指劣況如同港假難民 一直關注事件的本港議員陳穎欣則指，英國政府一直未能妥善處理非法移民問題，近年因此失去民意支持，若政府不作為，還為非法移民提供酒店、膳食，一直耗費公帑援助非法移民的開支，最終要納稅人「埋單」，此舉必定會惹起民怨，而且，很多非法移民為了圖利而經常犯罪擾亂治安，對社會安全構成威脅，英方必須加強應對、加強執法。

陳又舉例指，上述情況就如本港的假難民問題一樣，假難民過去常以不同方法索取福利，甚至用人道支援變成賺錢渠道，因此她亦持續向當局提出建議，要求嚴厲打擊假難民。

據英媒報道，當地的網上社交平台、Telegram群組被人公開移民律師事務所的電話及地址名單、難民中心的地址等，揚言周三晚上要進行涉及100場示威的更大規模行動。

揚言100場示威6000警布防 網上流傳的訊息還有針對牛津、樸茨茅斯、紐卡斯爾、諾丁漢等市的難民設施，例如內政部的難民行政中心，以至移民律師辦公室等，當地警方雖提醒有關設施以木板加護及停止運作，亦在大型示威前檢控數人，並部署6,000人應對，但威脅依然不容忽視。

屈穆斯林殺3女童起風波 今次示威源於上周一（7月29日），英國默西賽德郡紹斯波特（Southport, Merseyside）一宗持刀襲擊案，造成3名女童死亡、10人受傷，事後社交媒體出現假消息，指行兇者為一名穆斯林，引來大批示威者包圍一間清真寺，成為今次風波的首場騷亂。根據當地媒體報道，自上周二（7月30日）紹斯波特爆發示威，翌日（7月31日）騷亂已擴至達勒姆郡哈特爾浦（Hartlepool, Durham）、曼徹斯特、漢普郡奧爾德肖特（Aldershot, Hampshire）及倫敦；至上周五（8月2日）利物浦及新特蘭（Sunderland）亦爆發示威，有警車被焚毀；上周六（8月3日）曼徹斯特再次爆發大型衝突，利茲、黑池、布里斯托爾（Bristol）、諾丁漢（Nottingham）以至北愛爾蘭貝爾法斯特等均有騷亂，其中赫爾有商店被搶掠甚至焚燒；周日（8月4日）更多城市爆發騷亂，其中南約克郡羅瑟勒姆鎮及斯塔福德郡塔姆沃思有示威者攻擊尋求難民庇護人士入住的酒店。本報綜合報道

曼徹斯特：英國警員與示威者火併連連。 示威者砸毀店舖。 曼徹斯特：示威演變成騷亂。 英國近日示威部分主要地點 新特蘭：不少參加者蒙面上街。