笑看天下：席不暇暖接燙手山芋

世界立立亂，中東局勢更如同火藥庫，伊朗和黎巴嫩真主黨針對以色列嘅報復箭在弦上，以色列豈敢怠慢，其安全機構正處於最高戒備；而以美國為首、包括英國和阿拉伯盟國嘅國際聯盟，準備協助以色列阻止和攔截可能來自多方嘅襲擊，派出戰機和軍艦巡邏。

美國國務卿布林肯曾向七國集團（Ｇ7）外長透露，伊朗和真主黨最快周一攻擊以色列報復。事實上，真主黨周一凌晨發射多架無人機，襲擊以色列北部的國防軍第91師總部。而也門叛軍青年運動（即胡塞武裝）亦表示，周日在也門北部薩達省擊落一架美軍MQ9無人機。

中東局勢變幻難測，歐美多國協助以色列阻截各方襲擊，最可笑嘅係英國都有份，點解咁講？因為英國自家亂過亂葬崗，大家睇到英國造成3名女童死亡嘅舞蹈班襲擊事件，引發13年來最嚴重嘅全國騷亂，逾千名反移民及反穆斯林示威者，日前喺曼徹斯特、利物浦和北部羅瑟勒姆等地聚集，向尋求庇護難民入住嘅酒店擲石縱火，多間商舖被毀。示威擴散至曼徹斯特以北的博爾頓等較小市鎮，有人投擲煙火和煙霧彈。警方自上周六晚以來拘捕逾150人，並預告未來數天會有更多人被捕。

想不到英國工黨時隔14年再度上台執政，首相施紀賢席不暇暖就手執個燙手山芋，佢形容示威者係「極右暴徒如納粹」，並召開緊急會議，決定調派特別部隊應付暴力示威者。然而，英國如今窮到連起多個大型監獄都冇錢，工黨政府於上月宣布，因監獄爆棚，將提前假釋數千名犯人。外界質疑監獄根本沒有足夠監倉安置暴徒，所謂「未來數天會有更多人被捕」係廢噏！英國短期內肯定亂成一鍋粥，難怪多國已發出旅遊警告！