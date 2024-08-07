橫眉冷看：還是大戶在興風作浪

8月5日，亞洲區爆發股災，日本的日經指數下跌超過4,400點，台灣加權指數下跌逾1,800點。筆者由中學三年級開始接觸股市，這半輩子以來，從沒見過一天之中，指數可以急挫4,000多點的大場面。台灣股市的跌幅雖不如日本般厲害，但以下跌點數計算，也是創了台股歷史之最。

亞洲地區爆發股災，美國股市又表現疲弱，是否代表世界經濟正陷入危機？這問題暫時未可以一言以斷，尚須細意觀察。本欄講過無數次，股市起落不一定是反映經濟實況，很多時只是股壇大戶舞高弄低，在「剪羊毛」而已。以日本股市為例，8月5日下跌4,000多點，以點數計算，堪稱史無前例，驟眼看來，猶如天崩地裂，但僅僅一天之後，在本文執筆時，日經卻急升了3,000多點，升幅也是史上罕見。日本以至世界經濟的狀況，並非在一天之內有何急變，足以由悲觀轉作樂觀，市場的大起大落，其實只是大戶在刻意操弄，殺完好倉殺淡倉，待吃飽了，便腆着肚子離去。

香港股市也是如此，大戶肆無忌憚，經常在興風作浪。今年1月下旬，恒生指數被推低至14,000多點，明顯是低於合理價值。其時，本欄發表文章，題為「愈是恐慌愈是良機」，提醒股民不要被大戶製造的恐慌氣氛嚇怕。及後指數果然掉頭回升，大量股民卻又變得過分樂觀，滿以為恒指兩萬點大關，必可應聲而破。故筆者在5月初再撰文，題目是「盲目跟風當心中伏」，該文發表時，恒指正處於18,000多點，如今事隔約3個月，已跌至16,000多點，在高位跟風買入的人，當然是要中伏。

筆者經常強調，要準確判斷股市起伏，主要不是憑經濟數據，而是要懂得看大戶的「手影」。