強詞有理：木秀於林

巴黎奧運如火如荼，場上運動員努力拚搏，場下各方也在明爭暗鬥。中國健兒取得優異成績，難免令人羨慕嫉妒恨，尤其是潘展樂以破世界紀錄的成績獲得男子100米自由泳金牌，以及鄭欽文破天荒摘取女子網球單打金牌，都打碎西方人的玻璃心，引起各種酸言酸語甚至無理猜疑和指摘。

澳洲游泳隊一位教練質疑潘展樂的成績「非人類可能」，意思就是說，只有西方運動員才有可能取得這樣的成績，中國運動員是不可能的。而在網球場上，當鄭欽文以直落兩盤取勝後，克羅地亞對手維姬竟然怒摔球拍，沒有禮貌性握手，甚至拒絕接受中國媒體採訪。很明顯，這不只是沒有體育精神的問題，而是傲慢與偏見使然。西方過去嘲笑中國人是「東亞病夫」，現在依然以鄙視的眼光看待中國人，無論中國運動員表現如何出色，都會受到惡意針對和抹黑。

早在巴黎奧運會開幕之前，西方媒體就不斷炒作「興奮劑事件」，矛頭直指中國游泳隊。美國國會議員更別有用心提出一項法案，要求賦予美國藥物管制辦公室「永久性權力」，可以扣留每年應向世界反興奮劑組織繳交的會費，企圖以此要挾該組織，對國際體育賽事進行長臂管轄。實際上，根據國際泳聯的數字，本屆奧運會期間31名中國泳手人均被檢測高達13次，遠超平均的3.4次，若是從今年1月算起，中國游泳隊人均被檢測更高達21次，遠遠超過正常數字，如果有人服用興奮劑，能夠一次又一次過關嗎？相反，最應該受到質疑的是美國運動員，比賽後一個個臉色有異，國際奧委會和國際泳聯為何不敢查他們？怕美國政府報復？

木秀於林，風必摧之，中國體育健兒遭惡意針對，其實也不難理解，隨着中國綜合國力不斷提升，體育成績也突飛猛進，自然而然招人嫉妒。正如中國在經濟和科技等領域取得驕人成績，因此受到美國無理打壓一樣，這不是中國人的錯，而是老美心理齷齪，見不得別人好。

遙想當年，全世界人口最多的中國只能派出劉長春一人參加奧運會，不過是到此一遊而已，成為西方笑柄；而今天，中國奧運天團多達700餘人，成績名列前茅，西方再也笑不出來。「斥鷃每聞欺大鳥，昆雞長笑老鷹非。」歷史潮流浩浩蕩蕩，不管西方如何針對和抹黑，都阻止不了東方巨龍騰飛。