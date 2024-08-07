撞死狗急煞 釀兩車互撼

【本報訊】昨日下午1時許，兩輛私家車沿元朗朗天路快線往元朗方向行駛，期間一隻狗突然跑出道路，帶頭的私家車懷疑收掣不及，左車頭撞飛狗隻，姓林（21歲）女司機慌忙停車，詎料，尾隨的私家車未能及時煞掣，撼撞林女的私家車車尾，捱撞狗隻被證實傷重死亡。林女與另一名姓潘（30歲）私家車男司機，分別頭痛和腳傷，需由救護車送院治理。

有「車Cam」片段顯示，拍攝「車Cam」片的車輛沿朗天路中線行駛，期間一隻白色狗突然跑出中線，該車輛隨即減速，同時響號提醒其他司機注意，緊隨其後的私家車及時煞停。不過，後方另一輛白色私家車則「抽頭」，由中線切入快線。

犬隻受驚跑向快線肇禍 適時，該隻白色狗狗疑因受驚跑向快線，白色私家車左車頭撞及狗狗，狗隻捱撞後飛彈至數米倒地沒有反應。事故中，白色私家車停在快線，車頭損毀碎片飛濺，另一輛駛至的黑色私家車，亦懷疑收掣不及從後猛撞白色私家車，黑色私家車車頭泵把亦告甩脫，白色私家車尾亦告凹陷。