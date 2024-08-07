假難民超市偷貨 雜貨店接贓惹禍

深水埗打擊搵快錢 拘69人包括12歲少年 因應深水埗區盜竊案上升，執法部門在過去兩周展開打擊搵快錢行動，共偵破87宗、涉款近150萬元的案件，行動中拘捕69男女，並起回一批食品、飲品等贓物。當中一名越南籍疑犯，覷準人多而店員人數少的機會，涉嫌在多間超市及便利店干犯17宗盜竊案，且以住宅單位儲存賊贓，有雜貨店則以低價接贓，結果兩男女店員同惹官非。另外兩名16歲少年，則企圖以彈票黨手法詐騙特別遊戲卡，惟再放售贓物時被識破斷正。

今年1至6月，在深水埗區發生的盜竊罪案，佔整體罪案高達四分之一，當中店舖盜竊較去年同期上升。執法部門遂於7月22日至8月5日，展開代號「風憲」行動，以打擊「搵快錢」相關罪行，拘捕51男18女（12至74歲）。他們涉嫌「爆竊」、「行劫」、「搶掠」、「扒竊」、「地盤盜竊」、「處理贓物」、「串謀行騙」、「雜項盜竊」及「店舖盜竊」等罪名，共涉及87宗案件，涉款約146萬元。

當中一名持「行街紙」留港的44歲越南籍男疑犯活躍於西九龍區，涉及17宗店舖盜竊案，在多間超級市場及便利店利用人流多、店員少的機會落手偷竊。其後，他把贓物帶至深水埗區一單位的臨時倉庫，伺機把贓物以低價轉售予區內的雜貨舖套現。警員經調查後，於7月31日以涉嫌「盜竊」拘捕該名越南漢，並搜查涉案雜貨舖及起回一批贓物。一名51歲越南籍女店員及一名50歲本地男店員疑未能出示購貨單據，涉嫌「處理贓物」被捕。

兩16歲仔做彈票黨買遊戲卡 另外，兩名16歲少年涉嫌「串謀行騙」惹上官非。他們在網上社交平台訛稱購買受害人放售、價值約一萬元的特別版遊戲卡，雙方相約見面交易，二人聲稱以支票付款，受害人查閱網上銀行紀錄，見到了相關入票紀錄，因此完成交易。不過，其後受害人發現支票彈票未能兌現，但兩名少年已經失聯。後來受害人發現有人在網上售賣同一張遊戲卡，於是要求交易及報案求助。警員進行埋伏，當兩名少年現身交易，當場拘捕兩人，同時起回該張遊戲卡。有人承認為搵快錢，鋌而走險串謀以彈票黨手法詐騙受害人。