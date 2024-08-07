欠債燒炭圖與兩子解脫 夫婦虐兒罪成囚9個月

【本報訊】一名女子疑因債台高築，於2021年疑在住所和丈夫燒炭，企圖與兩名年僅6歲和兩歲的兒子共赴黃泉，最終在燒炭期間打消念頭。惟屋內遺下燒炭味道，最終事件東窗事發。當局檢獲女被告遺書，談及「無法再支撐下去」、「我們一家四口的離開，是你們的解脫」等。兩夫婦早前經審訊後同被裁定一項虐兒罪成，並於昨日被判入獄9個月。區院暫委法官周燕珠指控罪嚴重，強調尋死不能解決問題，但判刑時需考慮到兩名事主的意願及福祉。

本案兩名被告均獲准匿名，35歲女被告以英文字母「C.Y.S.」代表，41歲男被告則為「W.Y.C.」。兩人被控於2021年11月4日至5日，在香港某單位，故意虐待或忽略當時6歲男童X及兩歲男童Y。

借29間財仔近300萬 控方案情提及，屋內檢獲女被告所寫的遺書，內容提及「一步錯步步錯，踏上借貸這條路，無法再支撐下去」、「我們一家四口的離開，是你們的解脫」。屋內檢獲的單據顯示，女被告欠下29間財務公司共約300萬元。昨日庭上透露，首被告於2021年申請破產，兩人的居所面對收樓令，但該收樓令尚未執行。

代表兩名被告的大狀昨求情指，報告顯示，Y因年紀太小，已忘記事件。至於X方面，跟父母分開，令他感到焦慮，沒有安全感。辯方指本案屬不常見的虐兒案，可謂悲劇一宗。兩名被告因極大心理壓力下犯案，已深感後悔。

子畫全家福求情 辯方又呈上由X繪畫的全家福，寫着「開開心心全家團聚」字句。辯方指即使法庭判處即時監禁，亦希望可顧及小朋友的福祉，判處較短刑期，讓他們一家團聚。法官指，被告提及「想攬住佢哋一起死」，更是趁兩男童熟睡時燒炭，男童失去選擇生存的權利，控罪嚴重，感化令不合適，最終判兩人均囚9個月。案件編號：DCCC 129/2023