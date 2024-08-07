姦女童傳性病 搬運工監76月

淫狼認4罪 官斥公眾不齒 男搬運工人於2022年在秀茂坪結識了同邨一名11歲女童，之後多番邀請對方到家中，更稱呼女童為「BB」，並伺機性侵她，包括指插陰道，甚至強姦女童，令她感染性病。涉案搬運工早前承認強姦、向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪及兩項非禮罪共4罪，昨日於高等法院被判入獄6年4個月。法官黎婉姫直斥被告性侵犯未成年兒童，控罪嚴重，且為公眾所不齒。

曾犯藏毒及入屋罪 39歲被告古鴻昌，報稱任職搬運工。事主是11歲女童Ｘ。被告曾因藏毒及入屋犯法罪入獄，並於2021年5月刑滿獲釋。被告被控於2022年8月26日，非禮事主Ｘ，及於同日同地對未滿16歲的Ｘ作出嚴重猥褻行為；被告另被控於同年8月29日強姦Ｘ及在9月某天非禮Ｘ。

案情指，被告及Ｘ均居於秀茂坪一公共屋邨，2022年8月26日，被告邀請Ｘ到其家作客，Ｘ到埗後，才發現僅得兩人單獨在單位。被告之後帶她到睡房，推她到床上，將手伸入她上衣，撫弄她的胸部，再用手指插陰道。Ｘ表示極度痛楚，但被告沒有理會，強迫Ｘ替他口交。之後二人繼續聯絡，被告更稱呼Ｘ為「BB」。

Ｘ因擔心被告將事件告知自己親友，遂答應3日後再到被告家中。當日被告先舔Ｘ私處，又在沒有使用安全套下強姦Ｘ。同年9月，被告在屋邨梯間親吻擁抱，隔着Ｘ上衣摸她的胸。同月，Ｘ的母親查看女兒電話，看到有人透過WhatsApp要Ｘ口交，質問下Ｘ將事件和盤托出。檢驗下發現Ｘ感染性病。

母女皆患上情緒病 法官引述Ｘ的創傷報告指，Ｘ對事件感內疚和羞恥，事後患有創傷後壓力症，感焦慮並影響社交生活，且曾有自殺念頭，其母於本案後亦出現抑鬱症狀。法官指，被告的性侵行為一次較一次嚴重，案發時沒有使用安全套，令Ｘ感染性病，屬加刑因素。法官形容被告行為為公眾所不齒，考慮到認罪、量刑整體性，判處他入獄6年4個月。案件編號：HCCC 408,409/2023