維港泳11‧10舉行 名額4000

【本報訊】年度體壇盛事新世界維港泳將於今年11月10日舉行，同場更會舉行「第11屆亞洲公開水域游泳錦標賽」。賽會宣布昨起接受網上報名，至本月26日截止，參賽名額共4,000個。今屆賽事以「躍在維港閃亮全城」為主題，並首設「同行者」安排，讓泳手與親友一同出發在維港暢泳。

相隔12年再辦亞洲公開賽 今屆維港泳繼續分為「優悠組」和「競賽組」兩大組別。參加者將由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點。其中，「競賽組」分別設有「公開組」及「第十一屆亞洲公開水域游泳錦標賽」，後者的賽道長約5公里，亦是這項錦標賽相隔12年後再度在維港上演，每個亞洲國家或地區最多可派出3名男選手，以及3名女選手出戰。至於「公開組」的賽道則維持約一公里長。

「新世界維港泳2024」截止時間為本月26日晚上11時59分。所有參加者均必須符合大會的參賽資格，並通過9月份舉行的水試（持有其他認可成績人士除外）。而「優悠組」今年亦會有新安排，將採用「先水試、後抽籤」形式，以選出能夠成功參加的泳手。