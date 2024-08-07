江旻憓加入馬會下周日履新 任對外事務助理經理推項目

【本報訊】港隊劍擊代表江旻憓在巴黎奧運奪金後隨即退役，有消息指江旻憓將加入香港賽馬會，在公司事務執行總監譚志源轄下的部門工作。馬會的公司事務執行總監譚志源昨午在社交平台上證實消息，表示馬會歡迎江旻憓加入香港賽馬會公司事務部，並將於下周日（11日）履新，任職對外事務助理經理（Assistant External Affairs Manager）。

「微笑劍后」江旻憓為港隊在巴黎奧運奪得首面金牌，回港後數日即在個人社交平台宣布告別全職運動員生涯，指「在完成我第三次的奧運之旅後，我決定休息一下，告別全職劍擊運動員生涯。」當時她已透露「期待有新的職業發展，讓我可以學習及成長，裝備自己，回饋香港；同時累積經驗，為設立自己的慈善基金做好準備，讓小朋友重拾運動的樂趣。」