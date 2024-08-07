何詩蓓 做到最好無遺憾 回港最想大覺瞓

2屆奧運4踏頒獎台 女飛魚載譽歸來 在巴黎奧運斬獲兩面銅牌的「香港女飛魚」何詩蓓（Siobhan）昨早隨香港游泳隊返港，是繼劍擊、柔道、羽毛球和風帆後，第5批回港的健兒。何詩蓓甫現身已成為全場焦點，談到今次在巴黎的成績，她指能夠為港爭光感到光榮，也對自己於今屆賽事的表現感滿意，她坦言現在最想做的事是好好睡一覺，之後要集中精力，備戰10月中在亞洲舉行的3站游泳世界盃。

今屆奧運泳隊共派出7人出戰，包括何詩蓓、張心悅、歐鎧淳、譚凱琳、鄭莉梅、簡綽桐和何甄陶，昨日除「阿淳」外，其餘成員皆有返港，多名市民到場接機。

26歲的何詩蓓繼上屆東京奧運，在女子100、200米取下兩面銀牌後，今屆再於這兩個項目贏得兩銅，連續兩屆站上頒獎台，個人累積4面奧運獎牌，成為歷來香港運動員之最。

被問及成為香港目前累計最多奧運獎牌的運動員時，何詩蓓坦言賽前未有刻意去想這件事，目標反而是好好享受、發揮最佳水準，盡力為港爭光。提到中國香港游泳總會會長王敏超，對其未能取得更好成績感少許遺憾，何詩蓓未有太過介懷：「每個人有自己意見，我不會太理會，我明白很多人對我有期望，但只要我做到自己想做的事，我便開心。我一直覺得過程比結果重要，只要過去3年訓練時盡力，在比賽中做到最好就沒有遺憾。」

盼退役後做運動心理學家 何詩蓓笑言最想做的事是「瞓覺」：「過去兩星期，一直處於興奮及緊張狀態，因此瞓得不太好，很期待未來數天可以留在家中睡覺，甚麼也不做。」至於會否參與下屆奧運會，她表示暫未有定案。何詩蓓又稱，自己退役後不會成為教練，因不具備成為教練的條件，包括欠缺耐性，反而更想成為運動心理學家。

300萬獎金部分作答謝團隊 「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」今屆加碼，奪得兩面銅牌的何詩蓓至少可獲300萬元獎金，惟她稱暫時未決定如何運用，僅稱會將部分用作答謝團隊：「團隊在過去為我付出很多，沒有他們的努力，我便沒有今日的成績，想藉此多謝大家。」同時，她又不忘大讚陣中兩名有份出戰個人項目的隊友張心悅（Cindy）、何甄陶：「個人項目可以在奧運達標完全不容易，是很值得慶祝的事。尤其Cindy年紀十分輕，可以顯示香港泳壇有長遠規劃，希望一眾小將可以繼續進步，未來在奧運取得更好成績。」