調查：公民社會活躍度放緩

【本報訊】有民研機構昨日發表「民情指數之按公民社會活躍程度分析」。有關調查是按受訪者自認是否公民社會活躍分子的回應來劃分，最新指數是自認活躍人士104.6，以及自認非活躍人士106.6，兩者皆超過100的平均值，然而比較上一次的調查，前者的分數下跌，後者則微升，反映公民社會的活躍程度有所放緩。

收集近5年數據 香港民意研究所表示，「公民社會活躍程度」是按照受訪者自認是否公民社會的活躍分子來劃分。是次數據分析的覆蓋範圍是2019年10月至2024年7月，期間以隨機抽樣真人電話訪問了8萬多人。自認活躍人士方面的最新數值104.6，若按半年分析，低過2024年上半年的124.1，按月分析亦較今年5月的126.1要低；自認非活躍人士最新數值106.6，無論比對2024年上半106.5的按半年分析，還是今年5月105.7的按月分析，數值都稍高。

該機構續指，2019年至2022上半年間，活躍分子的心情相對較差，然後兩者開始靠近並逆轉，繼而活躍分子在過去兩年大部分時間均比非活躍分子相對愉快。2024年下半年初步數字顯示，非活躍分子的民情指數維持平穩，但活躍分子的民情指數於7月調查中大幅下滑，令兩個組別的數字非常接近，民情似乎再次出現逆轉。