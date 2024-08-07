天氣續炎熱 長者易中暑 兩日逾百人撳平安鐘送院

【本報訊】連日高溫觸發強雷雨區，天文台昨日一度發出黃雨警告信號。長者安居協會則公布最新平安鐘求助數字，前日及昨日（截至早上6時）過百名長者使用平安鐘而需要送院治療。協會表示，過去兩日天氣炎熱，長者較易中暑，呼籲有關人士提高警惕。

多涉痛症心臟不適暈眩 長者安居協會表示，前日全日共有1,784人使用協會平安鐘服務，當中有100人需要送院治療，主要原因有身體痛症和暈眩。而昨日僅0時至早上6時期間內就有63人使用了協會的平安鐘服務，當中11人需要送院治療，主要原因包括心臟不適及暈眩。長者安居協會早前提醒，長者較易中暑，應提高警惕，若出現不適應立即休息。

另外，天文台在昨日下午1時45分發出黃色暴雨警告信號，於下午2時45分取消。黃雨生效期間，荃灣區的雨勢特別大，錄得每小時雨量超過70毫米的大雨。在下午1時55分左右，天星碼頭錄得每小時約80公里的強陣風，預料高達每小時85公里或以上的強陣風吹襲香港。