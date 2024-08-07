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村屋藏值80萬私煙 35歲男被捕
疑犯被帶走扣查。
【本報訊】將軍澳區警員，於本周一（5日）下午展開反毒品行動，期間突擊搜查將軍澳井欄樹村一村屋，在村屋內檢獲約19.7萬支懷疑未完稅香煙，市值約80萬元，應課稅值約65萬元。警員在屋內拘捕一名35歲本地男子，涉嫌「管有應課稅貨品」被捕。他已被扣留調查。
檢獲的私煙市值約80萬元。
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