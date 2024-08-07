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火舌焫着油煙槽 茶記自焚

茶餐廳油煙槽冒煙。（蘇偉明攝） 茶餐廳油煙槽冒煙。（蘇偉明攝）
茶餐廳油煙槽冒煙。（蘇偉明攝）
【本報訊】昨日上午11時許，美孚新邨百老匯街25號地下一間茶餐廳油煙槽突然起火冒煙，職員見狀慌忙報案求助。
消防接報趕至，迅速開喉灌救，未幾把火勢撲熄，期間消防出動搜救隊協助救援，事件中幸無人受傷。消防經初步調查後，不排除有人煮食期間，火舌意外焫着油煙槽內油漬肇禍。
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