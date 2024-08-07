8月7日(三)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月07日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
火舌焫着油煙槽 茶記自焚
茶餐廳油煙槽冒煙。（蘇偉明攝）
【本報訊】昨日上午11時許，美孚新邨百老匯街25號地下一間茶餐廳油煙槽突然起火冒煙，職員見狀慌忙報案求助。
消防接報趕至，迅速開喉灌救，未幾把火勢撲熄，期間消防出動搜救隊協助救援，事件中幸無人受傷。消防經初步調查後，不排除有人煮食期間，火舌意外焫着油煙槽內油漬肇禍。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20240807-0807_00176_063/火舌焫着油煙槽-茶記自焚
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc