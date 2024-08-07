疑運內地 遠洋船採迂迴路線 走私1.5億電子零件

逃避追查 港出發先赴馬來西亞 香港海關於上周二透過風險評估，揀選一個經遠洋貨輪由香港運往馬來西亞、報稱載有鋅片的貨櫃檢查，結果檢獲約值1.5億元的集成電路、電容、底板等電子零件。初步調查顯示，不排除不法分子為逃避追查，採取迂迴路線可能把貨物運往內地，以逃避1,800萬元稅款。案件仍在調查，不排除有人被捕。

藏貨櫃稱鋅片 X光下斷正 今年7月30日，海關人員經風險評估，揀選一個由香港經遠洋貨輪運往馬來西亞、報稱為鋅片的貨櫃檢查，經X光檢查後，發現該個報稱載有鋅片的40呎長海運貨櫃的X光影像可疑，內裏的貨物不但雜亂，更有多款不同種類貨物，當中淺色部分與密度較高的鋅片並不脗合，人員懷疑內有走私貨物。關員隨即打開貨櫃作詳細檢查，揭發內裏有大量未列載貨艙單的貨物，包括一批高價值及全新的集成電路、電容、底板及一批舊電子零件，貨物總值約1.5億元。

海關指，金屬粉末以遠洋輪出口到馬來西亞是常見方式，一般是以幾個貨櫃作同一批次付運，但今次以單一貨櫃付運，加上申報的貨櫃重量，較同類貨櫃輕三至四成，有別於業界一般做法。另外，不法分子沒有利用特別收藏手法，而是明目張膽把走私貨物放在貨櫃內，只是透過虛報貨物資料去掩飾走私行為。

倘成功偷運 逃稅1800萬 此外，電子產品及電子零件過往曾經是走私到內地的熱門貨物，不排除不法分子為逃避追查，採取迂迴路線先把貨物運到馬來西亞，然後利用不同途徑將私貨運到內地。若該批貨物成功走私到內地，將可逃稅1,800萬元。海關將繼續調查該批貨物的來源及最終目的地，並將因應不法分子多變的走私方法去制訂針對性部署，並且與業界保持緊密溝通，防止香港物流鏈被不法分子利用。