城巴整體加薪3.6% 增推子女結婚假期

【本報訊】城巴宣布全體員工整體加薪3.6%，並維持去年的加薪最低保障安排，令前線員工薪酬調整不少於810元，計及最低加薪保障後，城巴員工平均加薪幅度為3.86%。城巴指市場環境仍然艱巨，巴士服務的客量及收入尚未完全恢復，但非常重視與員工之間的關係與溝通，管理團隊今年與勞資協商會、工會及員工代表進行多場會議，聽取各方對薪酬調整的期望及意見，同時探討改善待遇及工作環境的可行方案，最終訂出整體加薪幅度。

另外，城巴又指公司有領先市場的福利政策，包括24周全薪產假和兩周全薪侍產假，今年更進一步推出「子女結婚假」，讓同事與子女同慶這件人生大事，展望未來將持續提升工作設施及環境，並與同事們共同商議最佳的工作、職務及更份安排。

稱各項成本上升 城巴續指，過去一年，城巴持續面對通脹壓力，包括工資、燃油及供應鏈等成本上升，然而票價卻維持於同一水平超過一年，未有跟隨成本調整。城巴提供具競爭力的加薪方案，以答謝員工付出及維持良好的勞資關係，未來將持續提升工作設施及環境，並與員工們共同商議最佳的工作、職務及更份安排。