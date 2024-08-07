仍未設協調發展小組 僅處前期工作待公布

【本報訊】不少議員要求政府發展低空經濟要追落後，當局早前指政府將委派一名副司長協調發展低空經濟的前期工作，有指是財政司副司長，但至今未有關於小組的情況和消息。當局強調會以循序漸進的方式推行低空經濟試點項目，以無人機載貨為起點，由近至遠、由輕至重方式推動，但指由於載人飛行有較大風險，載人跨境飛行涉及的問題亦較複雜，未必是優先項目。本報早前向運輸及物流局詢問小組預計何時正式成立、以及預期人員組成為何，當局回覆指政府現正積極做好相關的前期工作，稍後會公布更多細節。

外界籲借鑑內地容許載人往來

而事實上，在早前的立法會質詢，也有多位議員要求加快推動本港及跨境低空經濟的發展，亦有議員認為可借鑑內地的經驗，容許載人的低空飛行甚至進行跨境往來，提議指香港可引入無人機載客。但運輸及物流局副局長廖振新表示，北部都會區和交椅洲人工島的大型土地發展項目，可提供充足土地和空間，為低空經濟的需求作出配合，如垂直起降場和充電設施等。由於不同的應用場景，航空器的載重、航程及航時皆有不同，政府會以循序漸進的方式推行低空飛行的試點項目，但飛行路徑要遠離人口密集的區域，且同建築物和交通載具保持距離。他又指儘管新界東北的地理條件理想，然而載人較載貨的風險要高得多，而跨境飛行牽涉的並不止香港政府，問題比較複雜。他重申，低空經濟飛行要以無人機載貨為起點，並會留意內地在這方面的進展。