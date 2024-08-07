低空經濟發展滯後 當局稱法規技術需研究

內地規模趨擴大 企業研港工業邨試無人機送外賣 內地近年積極發展低空經濟，2035年內地低空經濟市場規模預計達到3.5萬億元人民幣（約3.87萬億港元），而香港政府表示需要循序漸進推行低空經濟試點項目。有議員引述指，有相關公司已和民航處商討在香港將軍澳、科學園等地方研究無人機運送外賣的航線，運輸及物流局和民航處回覆本報指，正積極研究如何在法規、技術要求及空域管理等着手，促進低空飛行活動的進行。

議員林素蔚形容香港發展低空經濟屬於「過五關斬六將」，引述指有一間內地外賣平台公司正在研究來往將軍澳工業邨和海濱長廊航線，以及科學園園區和馬鞍山航線的可行性，並與民航處商討和研究如何以無人機方式運送外賣。

她指將軍澳南岸一帶有二十多間海邊食肆，而將軍澳工業邨有超過40間公司，但餐廳數量甚少，因此有相應的用餐需求，認為相關地方有需求和供應，指如果可以設立該航線，將為他們提供多種選擇。而航線成熟後，更可以發揮多種用途，例如為大型網購公司做倉庫配送服務、運送藥物、血液樣本、貴重物品等。

升降點選址限制多 至於技術上應如何操作，林素蔚表示需要有讓無人機升降的平台，且也要有騎手將食物運往升降台，但她指市區設置無人機升降點在選址上有困難，因設置升降台要圍封100平方米、涉及政府用地，而將軍澳海濱長廊有很多住宅，市民擔心噪音、私隱等問題。她指雖然私隱問題比較敏感，但或可參考內地做法，如讓有牌照的機構操作無人機，或是無人機上標明屬於哪個機構。

她也建議未來設立航線時，可以與商場、地產商合作，因地制宜發揮所長，例如無人機可把新鮮食材，經由特別通道，直接送往食肆等。

各界促盡快作配合 她指香港低空經濟仍然在起步階段，而香港和內地制度和政策均有不同，且相關政策牽涉私人發展商等不同持份者，建議政府或可設立特定區域，放寬相關限制，讓這些新技術盡快在香港落地。

就香港發展低空經濟進展，運輸及物流局回覆本報指現正積極做好相關前期工作，稍後公布更多細節。當局稱布局低空經濟是龐大的系統工程，需要不同範疇的配合，包括法規、航空安全政策制訂、技術研發、基建配套、土地規劃及商業應用等，而運輸及物流局和民航處正積極研究如何在法規、技術要求及空域管理等着手，促進低空飛行活動的進行。

在推動低空經濟的試點項目方面，當局指由於不同應用場景對航空器的載重、航程、航時、運行可靠性與安全性要求皆有不同，政府會以循序漸進的方式推行低空經濟試點項目，以無人機載貨為起點，「由近至遠、輕至重」，逐漸擴大及豐富先進空中運輸系統（Advanced Air Mobility）的應用場景。記者曾卓琳